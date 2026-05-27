Weather: उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ देगा चिलचिलाती गर्मी से राहत, कई राज्यों में तेज आंधी-बारिश का अलर्ट

Weather, (आज समाज), नई दिल्ली: उत्तर भारत के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से पश्चिमी विक्षोभ राहत देगा। दूसरी तरफ दक्षिण-पश्चिम मॉनसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित तकरीबन 13 राज्यों में तेज आंधी व बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है।

कई जगह भारी बारिश और तेज आंधी के आसार

पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत में भी कई जगह भारी बारिश और तेज आंधी के आसार हैं। इस दौरान 60 से 80 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार इससे तापमान घटेगा और 28 मई से लू से राहत मिल सकती है। आईएमडी ने बताया है कि बीते कल यानी 26 मई तक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून उत्तरी सीमा तक पहुंच चुका है और आने वाले दो से तीन दिन में इसके बंगाल की खाड़ी के बड़े हिस्सों, दक्षिण -पश्चिम व दक्षिण-पूर्व अरब सागर और अंडमान सागर के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अधिकारियों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और मॉनसून के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत के साथ ही केरल, तमिलनाडु व तटीय क्षेत्रों समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन राज्यों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, केरल, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। पश्चिमी राजस्थान में 28 मई तक भीषण लू का अलर्ट है। 29 मई को राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में धूलभरी आंधी चल सकती है। सौराष्ट्र व कच्छ से सटे इलाकों में गर्म हवाएं चलेंगी।

दिल्ली और यूपी में आज का मौसम

दिल्ली में आज कुछ जगहों पर लू चलने का अनुमान है। इस दौरान 40 किमी की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 28 मई को राजधानी में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हल्की बारिश होने का भी अनुमान है। 60 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं भी चल सकती हैं। बारिश 29 मई को भी जारी रह सकती है। यूपी में लखनऊ सहित कई जिलों में 28 से 31 मई के दौरान बारिश हो सकती है। आज गर्म हवाओं का असर जारी रहेगा। 60 से 70 किमी की गति से हवाओं के साथ आंधी व ओलावृष्टि हो सकती है।

हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के अलावा कांगड़ा, मंडी, सहित कई जिलों में आज मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड में भी फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 28 से 30 मई के दौरान चमोली व चंपावत आदि जिलो में बारिश-आंधी की संभावना जताई है। कुछ जगह ओलावृष्टि भी हो सकती है, जिससे तापमान मेें गिरावट आएगी। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के अलावा पुंछ व पर्वतीय इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना की है। इस दौरान तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कई जगह ओलावृष्टि का भी अलर्ट है

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