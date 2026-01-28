North India Weather Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: उत्तर भारत के पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसके कारण समूचे क्षेत्र में ठंड बढ़ती जा रही है। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग रिजॉट में मंगलवार रात करीब 10 बजे हिमस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में होटल और घर आ गए। हालांकि इसमें किसी तरह की जानहानि अथवा किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है।

उत्तराखंड : औली और चकराता में 2 फीट तक बर्फ

घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। बचाव की टीमें मौके पर हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि होटलों के पीछे से अचानक बर्फ का सैलाब आया और इमारतें बर्फ में दब गईं। दूसरी तरफ उत्तराखंड के कई जिलों में बुधवार को लगातार दूसरे दिन हिमपात का सिलसिला जारी रहा। औली और चकराता में सड़कों पर 2-फीट तक बर्फ जम गई है। स्थिति को देखते हुए राज्य के आठ जिलों में 12वीं तक स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है।

पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार से बारिश का दौर

बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के उत्तर-पश्चिमी राज्यों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) एक्टिव है, जिसके कारण मंगलवार से बारिश का दौर शुरू हुआ है। हरियाणा के भिवानी में मंगलवार को बारिश के साथ ओले भी गिरे। राजस्थान के सवाई माधोपुर शहर में भी मंगलवार देर शाम बारिश हुई। बुधवार को भी राज्य में कई जगह मौसम खराब रहा।

राजस्थान में 31 जनवरी से फिर बारिश-आंधी का अनुमान

प्रदेश के सीकर-कोटा में बिजली गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में 31 जनवरी से फिर बारिश-आंधी का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश- बर्फबारी-बारिश के कारण शिमला समेत ऊंचाई वाले इलाकों में 700 से ज्यादा सड़कें और तीन नेशनल हाईवे बंद हैं। उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार को 15 जिलों में बारिश हुई। वहीं भोपाल-उज्जैन सहित मध्यप्रदेश के 20 जिलों में बारिश और कई जगह ओले गिरे।

मौसम विभाग ने जारी की थी एवलांच की चेतावनी

लगातार बर्फबारी को देखते हुए जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मौसम विभाग ने ने बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, अनंतनाग, बांदीपूरा, और कुलगाम सहित कश्मीर के 11 जिलों तथा जम्मू क्षेत्र के पुंछ, राजौरी, रामबन, डोडा, और किश्तवाड़ के लिए हिमस्खलन का अलर्ट जारी किया था। मंगलवार को भारी हिमपात के चलते जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद रहा। वहीं श्रीनगर एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द हुर्इं। अधिकारियों ने बताया कि बचाव व मरम्मत का काम लगातार जारी है। डोडा में बर्फ में कुछ लोगों समेत करीब 40 सैनिक फंस गए थे। उनहें सुरक्षित निकाल लिया गया है।

