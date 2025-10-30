Weather Update: बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंध्र प्रदेश में दो दिन तक हल्की से सामान्य बारिश होने का अनुमान

Weather Today Update, (आज समाज), नई दिल्ली: बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान मोंथा (Cyclonic Storm Montha) आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) और ओडिशा व आसपास के राज्यों में कई जगह भारी तबाही मचाने के बाद कमजोर पड़ गया है लेकिन अब भी पश्चिम बंगाल (West Bengal) में कई जगह भारी बारिश व आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सो में दो दिन तक हल्की से सामान्य बारिश होने का अनुमान है।

बंगाल : शुक्रवार तक भारी बारिश होने के आसार

राजधानी कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर शुक्रवार तक भारी बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि मौसम प्रणाली उत्तर-उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ रही है जिसकी वजह से दक्षिण बंगाल में हल्की से सामान्य बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बंगाल के झारग्राम, पुरुलिया, दक्षिण 24 परगना, पूरबा और पश्चिम मेदनीपुर, पूरबा बर्धमान, बीरभूम, और मुर्शिदाबाद जिलों में अगले कल यानी भी शुक्रवार तक भारी बारिश का अनुमान है।

आंध्र प्रदेश : तूफान के चलते 2 और लोगों की मौत

रिपोर्टों के अनुसार चक्रवात मोंथा की वजह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना व पश्चिम बंगाल समेत कुछ अन्य राज्य प्रभावित हुए हैं। आंध्र प्रदेश में तूफान के बीच हुई घटनाओं में दो और लोगों की मौत हो गई है। वहीं सूबे में डेढ़ लाख एकड़ में मौजूद खड़ी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। मंगलवार देर रात मोंथा आंध्र के तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा। पर इससे पहले सूबे में हुई भारी बारिश व तेज हवाओं ने कई जगह कहर बरपाया है। राज्य में कई जगह सड़कों में जलभराव हो गया। पेड़ उखड़ गए और मकान ढह गए। यातायात के साथ बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई है।

ओडिशा : प्रदेश में आज भी कुछ जगह भारी बारिश का अनुमान

ओडिशा में तूफान से बचाने के लिए 2,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को प्रसूती गृहों में दाखिल करवाया गया। राज्य में लगभग 25 जगह बारिश हुई है। बुधवार सुबह चक्रवात ओडिशा के गंजम जिले से टकराया और इसके प्रभाव से यहां समुद्र में ऊंची लहरें उठीं। इस दौरान हवा की गति 80-100 किमी प्रति घंटा रही। मौसम विभाग की निदेशक मनोरमा मोहंती के अनुसार तूफान के प्रभाव से राज्य के गजपति जिले में सबसे अधिक 150.5 एमएम बारिश हुई है। आज गुरुवार को भी प्रदेश् में कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान है।

यह भी पढ़ें : Montha Storm Update: ओडिशा पहुंचा चक्रवाती तूफान, 100 किमी की रफ्तार से चल रही हवाएं