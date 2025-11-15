India Weather Today Update, (आज समाज), नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली व आसपास के इलाकों के साथ समूचे उत्तर भारत में आने वाले दिनों में सर्दी और आफत बनने वाली है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार मौजूदा समय में ही दिल्ली-एनसीआर में लगातार ठंड में इजाफा हो रहा है। सुबह शाम और रात बेहद ठंड होने लगी है। देश के कई अन्य राज्यों में भी सर्दी बढ़ी है। गुजरात का दाहोद गुरुवार को इस मौसम का सबसे ठंडा शहर रहा। यहां न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक गिर गया।

अगले सप्ताह अचानक करवट लेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में हालंकि दोपहर में फिलहाल गर्मी हो रही है, लेकिन अगले सप्ताह मौसम के अचानक करवट लेने का अनुमान है और इस दौरान बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। प्रचंड सर्दी लोगों की दुश्वारियां बढ़ा सकती है। उधर पहाड़ी राज्य जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शीतलहर चल रही है। आने वाले हफ्ते में पहाड़ों में बर्फबारी हो सकती है।

नवंबर के मध्य से दिसंबर के शुरू तेज हो सकती है शीतलहर

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार नवंबर के मध्य से दिसंबर के शुरू तक उत्तर भारत में शीतलहर और तेज हो सकती है। हिमाचल में ठंड ने पहाड़ों के साथ घाटियों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। साथ लगे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के ऊंचे इलाकों में 16 नवंबर को हल्के हिमपात के साथ बारिश होने की संभावना है।

उत्तराखंड व हिमाचल में कई जगह माइनस में पहुंचा पारा

उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पारा माइनस 16 डिग्री चला गया है, जिससे वहां झरने और झीलें जम गई है। हिमाचल के लाहौल स्पीति के ताबो का माइनस 7.4 डिग्री, कुकुमसेरी का माइनस 3.1 डिग्री, केलांग का माइनस 3.3 और कल्पा का माइनस 0.4 तक गिर चुका है। शिमला और धर्मशाला में न्यूनतम तापमान क्रमश: 8.2 और 8 डिग्री रहा।

राजस्थान में सिरोही व एमपी में इंदौर सबसे ठंडे

राजस्थान और पश्चिम बंगाल में तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। आईएमडी के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है। इसको लेकर विभाग ने चेतावनी जारी की है। राजस्थान में फिलहाल बारिश नहीं हो रही, लेकिन ठंडी हवाओं के कारण सर्दी बढ़ी है। राजस्थान का सिरोही गुरुवार को सबसे ठंडा रहा। राज्य में अगले 4 दिन में सर्दी और बढ़ेगी। मध्यप्रदेश में इस बार सर्दी नवंबर में रिकॉर्ड बना रही है। इंदौर में 25 साल बाद इन दिनों सबसे ज्यादा ठंड महसूस हो रही है।

