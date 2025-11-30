Weather Update Today : उत्तर भारत में मौसम शुष्क लेकिन ठंड में वृद्धि

ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से मैदानी भागों में शीत लहर जारी, आईएमडी ने ठंड तेजी से बढ़ने की संभावना जताई
Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : उत्तर भारत में जहां सर्दी अपने शबाब पर पहुंच रही है तो वहीं दक्षिण भारत में चक्रवाती तुफान कहर बरपाने को तैयार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)
द्वारा जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में जहां बर्फबारी की संभावना बन रही है वहीं मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में शीत लहर से तापमान में कमी आएगी।
इससे आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार कश्मीर से लेकर राजस्थान तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है।
आने वाले एक सप्ताह तक शुष्क रहेगा मौसम
आईएमडी के अनुसार अगले 7-10 दिनों में उत्तर भारत में अधिकतर राज्यों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में क्रमिक गिरावट होगी, मैदानी इलाकों में कोहरे की स्थिति गंभीर होगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम यूपी में धुंध का असर तेज होगा। दिल्ली-एनसीआर में रात का तापमान धीरे-धीरे कम होगा और सुबह के समय दृश्यता प्रभावित हो सकती है।
हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में तापमान शून्य से नीचे
लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊपरी इलाके कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान हिमांक से नीचे है। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मुख्यत: शुष्क मौसम, कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना जताई गई है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस 3.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो एक दिन पहले के माइनस 4.5 डिग्री की तुलना में थोड़ा अधिक है।
काजीगुंड में पारा माइनस 3.4, कुपवाड़ा में माइनस 4.9, कोकरनाग में माइनस 1.6, पहलगाम में माइनस 5.2 और गुलमर्ग में माइनस 1.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तराखंड में भी तापमान में गिरावट जारी है। उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले हिस्सों में पारा लगातार शून्य के आसपास पहुंच रहा है। मैदानों में खासकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर सुबह कोहरा घना रहेगा। आईएमडी ने 30 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच राज्य में शीतलहर जैसे हालात बनने की चेतावनी दी है।