Navratri Colours: नवरात्र के चौथे दिन पहनें इस रंग के कपड़े

बरसेगी मां कूष्मांडा की कृपा

Navratri Colours, (आज समाज), नई दिल्ली: मां कूष्मांडा का स्वरूप शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। मान्यता है कि नवरात्र के चौथे दिन मां की पूजा करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही जीवन में सुख-संपन्नता और सफलता आती है। मां कूष्मांडा को सृष्टि की रचयिता कहा जाता है।

माता की आराधना करने से बुद्धि, बल और यश का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन कुछ विशेष रंग के वस्त्र धारण करना और अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं, नवरात्रि के चौथे दिन किस रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है.

धारण करें रॉयल ब्लू रंग के वस्त्र

नवरात्रि के चौथे दिन रॉयल ब्लू रंग का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन रॉयल ब्लू रंग का वस्त्र पहनना बेहद शुभ होता है। यह रंग शक्ति, आत्मविश्वास, समृद्धि और विचारों में गहराई को दर्शाता है।

पूजा विधि

नवरात्रि के चौथे दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। इस दिन रॉयल ब्लू रंग का वस्त्र धारण करना बेहद शुभ होगा। इसके बाद पूजा स्थल की सफाई करें और गंगाजल का छिड़काव करें। पूजा स्थल को फूलों से सजाएँ. फिर माता कूष्मांडा के व्रत का संकल्प लें।

लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर मां कूष्मांडा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कर ध्यान करें। अब मां को पीले रंग का वस्त्र, फल-फूल, मिठाइयां, अक्षत, नैवेद्य, धूप और दीप अर्पित करें. इसके बाद मां कूष्मांडा को भोग लगाएं. अंत में, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मां से अपनी किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें।

इन मंत्रों का करें जाप

ॐ देवी कूष्माण्डायै नम:॥

बीज मंत्र

ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडायै नम:॥

स्तुति मंत्र:

या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डा रूपेण संस्थिता

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:॥

