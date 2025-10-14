Amritsar Crime News : भारत-पाकिस्तान सीमा के पास हथियार बरामद

बरामद किए गए हथियारों के जखीरे में एक पी एक्स 5 स्टॉर्म पिस्तौल, दो एके-47 राइफल, इनकी मैगजीन और कारतूस भी शामिल

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए भारत-पाकिस्तान सीमा के पास भारी मात्रा में हथियार बरामद करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि ये हथियार तस्करों के माध्यम से सीमा पार से यहां पहुंचे थे और इन्हें आगे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रयोग में लाया जाना था। लेकिन इससे पहले की इनकी डिलीवरी आगे प्रदेश में हो पाती पुलिस ने इन्हें बरामद कर लिया और बड़ी आपराधिक वारदात को टाल दिया। यह सफलता पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल आॅपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने संयुक्त आॅपरेशन के दौरान हासिल की है।

यह बोले पंजाब डीजीपी

इस बरामदगी संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि स्पेशल आॅपरेशन सेल (एसएसओसी) अमृतसर ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के साथ संयुक्त अभियान में तरनतारन के खेमकरण क्षेत्र अंतर्गत भारत-पाकिस्तान सीमा के नजदीक से दो एके-47 राइफल सहित तीन हथियारों का जखीरा बरामद किया है। बरामद किए गए हथियारों के इस जखीरे में एक पी एक्स 5 स्टॉर्म पिस्तौल, ए के-47 की मैगजीन और कारतूस भी शामिल हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि ये हथियार पाकिस्तान से आए थे। उन्होंने कहा कि तस्करों की पहचान करने और इस तस्करी नेटवर्क के पीछे के लोगों व संबंधों का खुलासा करने के लिए आगे की जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके।

सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई

एआईजी एसएसओसी अमृतसर सुखमिंदर सिंह मान ने जानकारी दी कि बीएसएफ अधिकारियों को खेमकरण सेक्टर के अंतर्गत भारत-पाकिस्तान सीमा पर गांव महिदीपुर के पास सीमा पार से हथियारों की एक खेप आने संबंधी पुख्ता सूचना मिली थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसएसओसी अमृतसर ने बीएसएफ के साथ समन्वय कर गांव महिदीपुर क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया, जिसके दौरान हथियारों की यह खेप बरामद की गई।