Amritsar Crime News : पाकिस्तान से मंगवा रहे थे हथियार और नशा, पांच काबू

Harpreet Singh
पकड़े गए तस्करों में एक नाबालिग शामिल, आरोपियों से पुलिस ने 12 पिस्तौल और 1.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की

Amritsar Crime News  (आज समाज), अमृतसर : हथियार और नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतरराष्टÑीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह पाकिस्तान से हथियार और ड्रग मंगवाता था और इसे आगे प्रदेश के आपराधिक तत्वों को सप्लाई करता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी इस तस्करी के लिए ड्रोन की सहायता लेते थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से एक नाबालिग है। पुलिस ने आरोपियों से 12 आधुनिक .30 बोर पिस्तौलों और 1.5 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है।

पुलिस ने इन आरोपियों को किया गिरफ्तार

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में जोबन सिंह (22), करनदीप सिंह उर्फ पंडित (19) और अजयपाल सिंह (18), तीनों निवासी गांव माड़ी मेघा, तरनतारन, अमृतसर के गांव रणिया का जशनप्रीत सिंह (18) और एक 16 वर्षीय नाबालिग शामिल हैं। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी जोबन सिंह और जशनप्रीत सिंह सीधे पाकिस्तान स्थित तस्करों के संपर्क में थे और सोशल मीडिया के जरिए हथियारों और नशीले पदार्थों की खेपें प्राप्त करने और पहुंचाने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हथियारों की ये खेपें पंजाब में गैंगवार और आपसी दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल होनी थीं।

पुलिस मामले की गंभीरता से कर रही जांच

डीजीपी ने कहा कि मामले में आगे-पीछे के संबंध जोड़ने और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आगे और जांच जारी है। पुलिस कमिश्नर (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कार्रवाई का विवरण साझा करते हुए बताया कि गेट हकीमा क्षेत्र में लगाए गए एक नाके पर पुलिस टीमों ने संदिग्ध जोबन सिंह, करनदीप सिंह उर्फ पंडित और अजयपाल सिंह को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से पांच .30 बोर पिस्तौल बरामद की गईं।

गिरफ्तार तीनों आरोपी गांव माड़ी मेघा, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित है, के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान स्थित तस्कर हथियारों और नशीले पदार्थों की खेपें गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करते थे। सीपी ने कहा कि खुलासों के आधार पर गिरफ्तार आरोपी जोबन सिंह के साथियों -जशनप्रीत सिंह और एक नाबालिग – को नामजद करके सात पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया गया। जोबन सिंह से लगातार पूछताछ करने पर उसके द्वारा छुपाकर रखी गई 1.5 किलो हेरोइन की खेप के बारे में भी पता चला, जिसे उसके बताए स्थान से बरामद कर लिया गया।

