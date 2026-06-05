India-US Trade Deal : हम भारत के साथ जल्द व्यापार समझौता करेंगे : ट्रंप

कहा, भारत के प्रधानमंत्री मुझे बहुत पंसद, वह मेरे प्रिय मित्र हैं

India-US Trade Deal (आज समाज), वॉशिंगटन : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका विश्व के दो प्रमुख व्यापार केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार होता रहा है और जल्द ही दोनों देश व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और व्यापार वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है। व्हाइट हाउस के ओवल आॅफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि हम समझौते तक पहुंचेंगे, क्योंकि मुझे आपके प्रधानमंत्री बहुत पसंद हैं। वह मेरे अच्छे मित्र हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और हम एक व्यापार समझौता करेंगे’।

व्यापार समझौते के कुछ प्रावधानों की हो रही समीक्षा

फरवरी में दोनों देशों ने व्यापार समझौते का प्रारूप तय किया था। हालांकि बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापक शुल्क नीति पर रोक लगाए जाने और सभी देशों पर 10 प्रतिशत समान शुल्क लागू करने के फैसले के बाद व्यापारिक परिस्थितियां बदल गईं। इसके कारण समझौते के कुछ प्रावधानों की दोबारा समीक्षा की जा रही है।

दोनों देशों ने आपसी व्यापार 500 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा

भारत ने इस समझौते के तहत कई अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर शुल्क कम करने या हटाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं भारत ने अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर मूल्य के ऊर्जा उत्पाद, विमान, प्रौद्योगिकी उपकरण, कीमती धातुएं और कोकिंग कोल खरीदने की इच्छा भी जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते में भारत को अपने प्रतिस्पर्धी देशों के मुकाबले शुल्क संबंधी लाभ मिलना महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का अमेरिका को निर्यात 87.3 अरब डॉलर और आयात 52.9 अरब डॉलर रहा।