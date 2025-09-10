Asia Cup 2025 Ind vs Pak : पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक क्रिकेट खेलेंगे : सूर्य

भारतीय कप्तान ने किया स्पष्ट कहा, टी-20 में सफलता के लिए जरूरी है आक्रामकता

Asia Cup 2025 Ind vs Pak (आज समाज), खेल डेस्क : एशिया कप 2025 में भारत आज से अपने अभियान की शुरुआत मेजबान यूएई के खिलाफ खेलकर करेगा। हालांकि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के साथ-साथ भारतीय टीम की नजरें भी 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच पर हैं। इस मैच को लेकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि भारत टीम इस मैच में पूरी तरह से आक्रामक क्रिकेट खेलेगी। सूर्य कुमार ने कहा कि टी-20 क्रिकेट में यदि आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है आप आक्रमक क्रिकेट खेलें। सूर्य ने कहा कि हम पूरे टूर्नामेंट में आक्रामक क्रिकेट ही खेलेंगे खासकर पाकिस्तान के खिलाफ।

शानदार फार्म में चल रही भारतीय टीम

सूर्यकुमार ने कहा कि अच्छे अभ्यास सत्र के बाद उनकी टीम लय में है। उन्होंने कहा, ‘हमने कुछ अच्छे अभ्यास सत्र किए। अच्छा लग रहा है। एशिया कप की सर्वश्रेष्ठ टीमों से खेलना अच्छी चुनौती होगी।’ भारतीय के पूर्व खिलाड़ी लालचंद राजपूत यूएई टीम के कोच हैं और उनकी टीम भले ही कमजोर मानी जा रही हो लेकिन भारतीय कप्तान ने कहा कि वह मेजबान को हलके में नहीं लेंगे।

आॅलराउंडरों के जरिए संतुलन साधने पर जोर

भारतीय टीम अभी तक इस बात पर अंतिम निर्णय नहीं ले पाई है कि यूएई के खिलाफ शुरूआती मुकाबले में वह तीसरे स्पिनर को टीम में शामिल करेगी या फिर किसी विशेषज्ञ तेज गेंदबाज को उतारेगी। मुख्य कोच गौतम गंभीर के पद संभालने के बाद से ही भारत ने लगभग हर फॉर्मेट में आॅलराउंडरों को अहमियत दी है। इस रणनीति का उद्देश्य बल्लेबाजी को गहराई देना है ताकि टीम के पास आठवें नंबर तक भरोसेमंद बल्लेबाज मौजूद हों।

भारत और पाकिस्तान होंगे आमने-सामने

एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत को मिली है, लेकिन भारत-पाकिस्तान के खराब संबंध के कारण यह न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने अगर सुपर-4 स्टेज में जगह बनाई तो दोनों टीमें फिर एक बार 21 सितंबर को आमने-सामने होंगी। टूनार्मेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान ने सुपर-4 स्टेज में टॉप किया तो दोनों के बीच टूना में तीसरा मुकाबला भी हो सकता है।

