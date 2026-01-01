Delhi Breaking News : विरासत में मिली समस्याओं को खत्म करेंगे : रेखा गुप्ता

दिल्ली सीएम ने कहा, 2025 में सरकार ने की अहम फैसलों की तैयारी, 2026 में उन्हें जमीन पर उतारेंगे

Delhi Breaking News (आज समाज), नई दिल्ली : दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक बार फिर से लोगों को आश्वासन दिलाते हुए यह कहा है कि उनकी पार्टी ने चुनाव के दौरान जो भी वादे किए थे उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। नए साल 2026 की शुरुआत पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आने वाला साल दिल्ली के लिए बदलाव और समाधान का साल होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को कई समस्याएं विरासत में मिली हैं, जिनका समाधान 2026 में प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। 2026 में दिल्ली के कूड़े के पहाड़ खत्म होंगे। विजन 2047 के तहत सरकार हर उस समस्या का समाधान करेगी, जिसकी उम्मीद दिल्लीवासी करते हैं। उन्होंने सभी को नए साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2026 दिल्ली के लिए नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई खुशियां लेकर आएगा।

कई मायनों में चुनौतीपूर्ण रहा 2025

उन्होंने कहा कि 2025 में सरकार ने तैयारियां कीं और कई अहम फैसले लिए, अब 2026 में पुरानी समस्याओं का समाधान जमीन पर उतारने का समय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 कई मायनों में चुनौतीपूर्ण रहा। इस दौरान सरकार को नई जिम्मेदारियां मिलीं और काम करने के कई अवसर भी आए। कुछ लोगों ने सरकार के काम को भटकाने की कोशिश की। इसके बावजूद सरकार ने वे फैसले लिए जिनका दिल्ली लंबे समय से इंतजार कर रही थी। एजुकेशन बिल लाए, आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया। गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए अटल कैंटीन की शुरूआत की गई।

दिल्ली में सड़कों की जल्द बदलेगी सूरत

मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज आॅफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए भी अहम सुधार किए गए, ताकि व्यापारियों और उद्यमियों को राहत मिल सके। दिल्ली में एंड टू एंड कारपेटिंग सड़कों का काम शुरू हुआ। बेहतर सफाई के लिए नई मशीनें लाई गईं। खुले में अलाव जलाने पर रोक लगाई गई। उन्होंने कहा कि ये सभी कदम एक शुरूआत हैं और अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तस्वीर बदलने के लिए हमें जनता का साथ और सहयोग चाहिए होगा। सरकार जो योजनाएं धरातल पर उतारने की तैयारी में है जनता को उन्हें पूरी तरह सफल बनाने में सरकार का सहयोग करना होगा। सीएम ने कहा की वायु प्रदूषण, यमुना में गंदगी ये वे समस्याएं हैं जिनमें जनता का सहयोग सबसे अहम होगा।

