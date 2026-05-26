US-Iran Conflict : अमेरिका के हमलों का जवाब जरूर देंगे : ईरान

दोनों देशों के बीच शांति वार्ता और समझौते की कोशिशों को लगा झटका, दोनों में दोबारा बनी युद्ध की स्थिति

US-Iran Conflict (आज समाज), तेहरान : पिछले कई दिन से पूरी दुनिया यह उम्मीद लगाए बैठी थी कि अमेरिका और ईरान के बीच जल्द ही शांति समझौता हो जाएगा। जिसके बाद होर्मुज जलडमरूमध्य खुल जाएगा और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई दोबारा से शुरू हो जाएगी। लेकिन इस सबके बीच समझौते की कोशिशों को तब झटका लगा जब अमेरिका ने होर्मुज एरिया में ईरान की नौकाओं को निशाना बनाया वही इजराइल ने लेबनान पर हमला करते हुए हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर अचानक हवाई हमले कर दिए।

ईरान ने अमेरिका पर लगाए आरोप

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी हमलों के बाद तेहरान ने अमेरिका पर युद्धविराम तोड़ने और बदनीयती दिखाने का आरोप लगाया है। ईरान ने साफ कहा है कि वह किसी भी हमले का जवाब दिए बिना नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ लंबे समय से बंद इंटरनेट सेवाओं को भी अब धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है। इस बीच होर्मुज जलडमरूमध्य, तेल सप्लाई और युद्धविराम वार्ता को लेकर पूरी दुनिया की नजरें खाड़ी क्षेत्र पर टिक गई हैं।

इसलिए दोबारा पैदा हुआ तनाव

अमेरिकी सेना ने सोमवार को दक्षिणी ईरान में कुछ ठिकानों पर हमला किया। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई रक्षात्मक थी और इसमें मिसाइल लॉन्च साइट्स तथा बारूदी सुरंग बिछाने वाली नौकाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने दावा किया कि उसने संयम के साथ कार्रवाई की। लेकिन ईरान ने इसे सीधा युद्धविराम का उल्लंघन बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका भरोसे के लायक नहीं है और अब हर परिणाम की जिम्मेदारी वॉशिंगटन की होगी। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने यह भी दावा किया कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में घुसे एक ड्रोन को मार गिराया और दूसरे ड्रोन तथा लड़ाकू विमान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।

28 फरवरी से दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी

ज्ञात रहे कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बीती 28 फरवरी को शुरू हुआ था। जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बड़े स्तर पर हमले किए। हालांकि इन हमलों में हुए शुरुआती नुकसान से उभरते हुए ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और एक तरफ जहां अमेरिका और इजराइल पर सैन्य हमले किए वहीं उसने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया। जिससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन बाधित हुई।

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