PM Modi News : हम जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं : पीएम

कहा, बजट से भारत के विकास को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी

PM Modi News (आज समाज), नई दिल्ली : संसद में पेश हुए बजट 2026-27 पर पीएम मोदी ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे देश के विकास को नई ऊर्जा और दिशा देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। पिछले कुछ समय में हमने विपरीत परिस्थितियों में उच्च विकास दर को बनाए रखा जिससे विश्व की प्रमुख महाशक्तियां हैरान हैं। उन्होंने कहा कि यह बजट इसी ऊर्जा को आने वाले समय में भी बनाए रखेगा। जिससे हम बिना किसी रूकावट के अपने विकसित भारत के सपने को आसानी से साकार कर सकेंगे।

पीएम ने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत की ओर हमारी उच्च उड़ान के लिए एक मजबूत आधार है। भारत जिस सुधार की रफ्तार पर सवार है, उसे इस बजट से नई ऊर्जा और गति मिलेगी। पीएम मोदी ने केंद्रीय बजट 2026 पर कहा, ‘भारत के 140 करोड़ नागरिक केवल सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं हैं; हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं।

महिला सशक्तिकरण को दर्शाता बजट

पीएम ने कहा कि आज का बजट ऐतिहासिक है। यह देश की महिला शक्ति के सशक्त सशक्तिकरण को दशार्ता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला जी ने लगातार नौवीं बार देश का बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह बजट अपार अवसरों का द्वार है। यह आज की आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को मजबूत करता है।’ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किए जाने के बाद पीएम मोदी ने इसकी सराहना की है।

विकसित भारत के सपने को नई दिशा मिलेगी

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को नई दिशा देने वाला बजट है। उन्होंने आगे कहा कि हम विकसित भारत की दिशा में अग्रसर हैं। हम रिफॉर्म एक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में अग्रसर हैं। वित्त मंत्री प्रेस वार्ता में कहा- यह बजट सबका साथ, सबका विकास के उद्देश्य के साथ पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि बजट में तकनीकी क्षेत्रों में विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

यह 21वीं सदी की दूसरी तिमाही का पहला बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम अर्थव्यवस्था को गति देने और उसे गति प्रदान करने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं ताकि विकास की गति बनी रहे और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। मुख्य रूप से, हम संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो जारी रहेगा। सुधार किए जा चुके हैं।

ये भी पढ़ें : Budget 2026-27 : बजट विकसित भारत के लक्ष्य को नई दिशा देगा : वित्त मंत्री