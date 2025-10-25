Punjab News Update : हमें गुरु साहिब जी के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए

श्री गुरु तेग बहादर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित आयोजनों की शुरुआत, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ने गुरुद्वारा सीस गंज साहिब में की अरदास

Punjab News Update (आज समाज), दिल्ली/चंडीगढ़ : हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादर साहिब जी के350वें शहीदी दिवस की याद में हुई इस अरदास में कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, हरजोत सिंह बैंस, हरभजन सिंह ई.टी.ओ., तरुनप्रीत सिंह सौंद, गुरमीत सिंह खुड्डियां, बरिंदर कुमार गोयल, हरदीप सिंह मुंडियां और डॉ. बलबीर सिंह, लोकसभा सदस्य डॉ. राज कुमार छब्बेवाल, राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी, विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार दीपक बाली तथा अन्य अधिकारी शामिल हुए।

मंत्रीगण, अधिकारी और संगत लाल किला से नंगे पांव गुरुद्वारा सीस गंज साहिब माथा टेकने पहुंचे। उन्होंने भाई मती दास जी, भाई सती दास जी और भाई दयाला जी के पवित्र शहीदी स्थलों पर भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने गुरु के प्रति अपार श्रद्धा में अतुलनीय बलिदान दिया था।

संपूर्ण मानवता को दिया संदेश

मंत्रियों ने लोगों को गुरु जी के प्रेम, धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सार्वभौमिक संदेश का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह अवसर मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए गुरु साहिब द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान के संदेश को फैलाने का है। उन्होंने कहा कि नवें गुरु साहिब का जीवन और दर्शन पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का प्रकाशस्तंभ है। मंत्रियों ने बताया कि राज्य सरकार ने इस भव्य आयोजन को उचित ढंग से मनाने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं।

गुरु जी ने मानवता की रक्षा के लिए दिया बलिदान

मंत्रियों ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादर साहिब ने मानवता के धार्मिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम की। उन्होंने लोगों से गुरु साहिब द्वारा दिखाए गए धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ली। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादर जी ने मानव अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिल्ली में अपना जीवन बलिदान किया — जो विश्व इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण है।