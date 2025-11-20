US inflation rate : हमने कीमतों को नियंत्रण में किया : ट्रंप

कहा, मेरी सरकार ने महंगाई को फिर से सामान्य स्तर पर ला दिया है

US inflation rate (आज समाज), बिजनेस डेस्क : अपनी महत्वाकांक्षी टैरिफ योजना से अपने ही देश में घिरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार आलोचना का शिकार हो रहे हैं। पिछले दिनों हुए अर्ध वर्षीय चुनाव में भी उनकी पार्टी को करारी हार का सामना कर पड़ चुका है। ट्रंप के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं।

आर्थिक विषयों के माहिरों का कहना है कि ट्रंप की नीतियों के चलते अमेरिका में जरूरी वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और लोग इन बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने अपनी आर्थिक नीतियों का बचाव किया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने महंगाई को फिर से सामान्य स्तर पर ला दिया है। ट्रंप ने कहा कि प्रशासन आने वाले समय में कीमतों का दबाव और कम करने की दिशा में काम करेगा। उन्होंने कहा कि हम इसे काफी नीचे ले आए हैं, लेकिन इसे और थोड़ा कम करेंगे। हमें परफेक्शन चाहिए।

महंगाई के लिए बाइडेन व उनकी सरकार जिम्मेदार

ट्रंप ने महंगाई के लिए एक बार फिर डेमोक्रेट्स और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने दावा किया कि 2024 चुनाव में उनकी जीत से अमेरिकियों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि कीमतों को लेकर हमने जितना काम किया है, वैसा किसी ने नहीं किया। जब हमने सत्ता संभाली, तब हालात बिखरे हुए थे।

टैरिफ पर पीछे हटते दिख रहे ट्रंप

भले ही ट्रंप अपनी नीतियों का बचाव करते आ रहे हो लेकिन उन्हें लगातार वित्तीय तनाव से परेशान मतदाताओं का सामना करना पड़ रहा है। इस दबाव को कम करने के लिए पिछले हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीफ, कॉफी, ट्रॉपिकल फलों और कई अन्य कृषि उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ को खत्म करने की घोषणा की है। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की आर्थिक नीति का आधार आयातित वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना रखा था, लेकिन रोजमर्रा के उपयोग वाली वस्तुओं पर टैरिफ हटाना उनकी नीति से पीछे हटना माना जा रहा है।

