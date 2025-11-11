Chandigarh Breaking News : हमने किसी को चंडीगढ़ आने से नहीं रोका : डीआईजी

कहा, कानून और व्यवस्था भंग करने की इजाजत हम किसी को नहीं देंगे, पंजाब पुलिस ने मोहाली में हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को चंडीगढ़ में प्रवेश से रोकने के लिए बैरिकेड लगाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट को लेकर विवाद के चलते छात्र संगठन व चंडीगढ़, पंजाब पुलिस आमने-सामने हैं। एक तरफ आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में कई धार्मिक और किसान संगठन आ चुके हैं वहीं पुलिस किसी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिशें कर रही है। इसी बीच यह आरोप लगाए गए कि चंडीगढ़ में छात्रों और अन्य संगठन सदस्यों को प्रवेश से रोका जा रहा है।

वहीं रोपड़ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल आॅफ पुलिस (डीआईजी) नानक सिंह, जिन्होंने खुद अन्य अधिकारियों के साथ मौके का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया, ने पुष्टि की कि हरियाणा पुलिस की ओर से उक्त स्थान पर कोई नाकेबंदी या चैकिंग नहीं की गई थी। उन्होंने अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दी कि वे लोगों में डर फैलाने वाली ऐसी गतिविधियों से बचें। मोहाली में हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को चंडीगढ़ में प्रवेश से रोकने के लिए बैरिकेड लगाने के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज किया है।

हम अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा करने में सक्षम

डीआईजी नानक सिंह ने कहा कि पंजाब पुलिस अपने अधिकार क्षेत्र की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है और किसी भी बाहरी फोर्स को बिना अनुमति राज्य में कानून और व्यवस्था लागू करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी किसी भी गतिविधि के मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी ने बताया कि पंजाब पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से नहीं रोका। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब की ओर से चंडीगढ़ को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर यात्रियों और पर्यटकों के लिए आवाजाही पूरी तरह से खुली थी।

छात्रों व अन्य संगठनों से शांति की अपील

इसके साथ ही डीआईजी ने सभी छात्रों, छात्र संगठनों और छात्रों के समर्थन में आए अन्य धार्मिक, किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं और नेताओं से अपील की है कि वे अपना विरोध शांतमयी तरीके से करें। वे किसी भी ऐसी स्थिति को उत्पन्न न होने दें जिससे छात्रों व पुलिस में टकराव की नौबत आए और स्थिति हंगामेदार बने। उन्होंने कहा कि पुलिस हमेशा लोगों की सुरक्षा में तत्पर रही है और आने वाले समय में भी हम अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभााएंगे।

