India in UNGA : हम लंबे समय से आतंकवाद से लड़ रहे : जयशंकर

भारतीय विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिर खोली पाकिस्तान की पोल

India in UNGA (आज समाज), न्यूयॉर्क : अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान पर उसकी भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में सहयोग की पोल खोली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में आम बहस में हिस्सा लेते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम पिछले लंबे समय से आतंकवाद का सामना कर रहे हैं या यूं कह लीजिए की हम आजादी के बाद से ही इससे लड़ रहे हैं।

यह इसलिए है क्योंकि हमारा एक पड़ोसी देश आतंकवाद का गढ़ है। इस दौरान बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि दशकों से दुनिया में हुए बड़े आतंकवादी हमलों की जड़ें उसी एक देश से जुड़ी रही हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के घिनौने चहरे की एक तस्वीर इस वर्ष अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या थी। जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों का समर्थन करते हैं, उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का केंद्र

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए इसे वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कारण दशकों से अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हमलों की श्रृंखला जारी रही है और संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में इसके कई नागरिक शामिल हैं। जयशंकर ने इस वर्ष अप्रैल में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की हत्या को हालिया उदाहरण के रूप में पेश किया।

जो आतंकवाद का समर्थन करेगा, उसे भुगतना होगा परिणाम

विदेश मंत्री ने आतंकवाद के वित्तपोषण को पूरी तरह बंद करने, प्रमुख आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने और पूरे आतंकवादी तंत्र पर लगातार दबाव बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जो देश या संस्था आतंक को बढ़ावा देने वाले देशों का समर्थन करेंगे, उन्हें इसका नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ेगा। जयशंकर का यह भाषण भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति और वैश्विक सुरक्षा में सक्रिय भूमिका को स्पष्ट करता है।

