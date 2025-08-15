PM Modi News : हम हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रहे हैं : पीएम

By
Harpreet Singh
-
0
64
PM Modi News : हम हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रहे हैं : पीएम
PM Modi News : हम हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रहे हैं : पीएम

लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विरोधी देशों को किया आगाह

PM Modi News (आज समाज), नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने 103 मिनट लंबे भाषण में पीएम मोदी का मुख्य फोकस देश व देशवासियों की सुरक्षा पर रहा। इस दौरान जहां पीएम ने देश को आने वाले 10 साल में सुरक्षा कवच देने की बात कही वहीं उन्होंने कहा कि मैं आज देश के सामने एक चिंता और चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड़यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं।

ये देश सहन नहीं करेगा। जब सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में बदलाव होता है तब देश की सुरक्षा पर संकट होता है। यह सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। कोई देश अपना देश दूसरों के हवाले नहीं कर सकता है। हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम ऐसा नहीं होने दें। मैं लालकिले की प्राचीर से कहना चाहता हूं कि हमने हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू कर रहे हैं।

हमारी विविधता ही हमारी ताकत

पीएम मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति की ताकत विविधता है, हम इस विविधता को सेलिब्रेट करने को आदत बनाना चाहते हैं। हमने प्रयागराज के महाकुंभ में देखा, विविधता को कैसे जीया जाता है। एक स्थान पर करोड़ों लोग, एक ही प्रण, एक ही प्रयास। महाकुंभ की वह सफलता भारत की सफलता की दुहाई देती है। हमारा देश भाषाओं की विविधता से पुलकित है। इसलिए मैंने मराठी, असमिया, बांग्ला, पाली, प्राकृत को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। हमारा मत है कि भाषाएं जितनी विकसित होंगी, हमारे नॉलेज को उतना ही बल मिलने वाला है। जब डाटा का जमाना है तो यह भाषाएं दुनिया को भी ताकत दे सकती हैं।

अगले 10 साल देश के लिए बहुत अहम

पीएम मोदी ने कहा कि मैंने एक संकल्प लिया है, इसके लिए मुझे देशवासियों का आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि समृद्धि कितनी ही हो, लेकिन सुरक्षा के साथ न हो तो इसका महत्व नहीं होता। मैं लाल किले से कह रहा हूं कि आने वाले 10 साल में यानी 2035 तक राष्ट्र के सभी अहम स्थलों जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल हैं। जैसे अस्पताल, रेलवे, आस्था के केंद्र हों, उन्हें तकनीक के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तृत होगा। देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, किसी भी तरह की तकनीक आ जाए, हमारी तकनीक उसका मुकाबला करने में सक्षम हो।

ये भी पढ़ें : PM Modi Breaking News : देश की समृद्धि, सुरक्षा के बिना अधूरी : पीएम