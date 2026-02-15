Ind vs Pak T20 Match Live : पाकिस्तान के साथ मुकाबले के लिए हम तैयार : सूर्यकुमार

कहा, नो हैंडशेक पॉलिसी पर फैसला मैच शुरू होने से ठीक पहले लिया जाएगा

Ind vs Pak T20 Match Live (आज समाज), खेल डेस्क : भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप टी20 का महामुकाबला आज खेला जाएगा। पाकिस्तान की टीम विश्व कप के सभी मैच श्रीलंका में खेल रही है इसलिए वह पहले से ही कोलंबो में है। वहीं भारतीय टीम भी गत दिवस कोलंबो पहुंच गई। दोनों के बीच आज शाम सात बजे से मैच शुरू होगा। टॉस इससे आधा घंटा पहले यानी साढ़े 6 बजे होगा। इस महा मुकाबले के लिए दोनों टीमों ने पूरी तैयारी कर ली है और आज एक दूसरे को मैदान पर टक्कर देने के लिए उतरेंंगी

मैच को लेकर यह बोले भारतीय कप्तान

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जाने वाले मुकाबले से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तैयारियों पर जोर देने की बात कही है। प्री-मैच कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्या ने पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक को लेकर भी चर्चा की। कोलंबो में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार ने सूर्यकुमार से उस्मान तारिक को लेकर सवाल किया। पत्रकार ने पूछा, कभी-कभी एग्जाम में आपको सिलेबस से बाहर का सवाल मिलता है, आप उसे छोड़ते नहीं हैं, आप उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। हम यही करने की कोशिश करेंग और ऐसा नहीं है कि हमने अजीब एक्शन वाले गेंदबाजों के खिलाफ प्रैक्टिस नहीं की है, हम उसी हिसाब से प्लान बनाएंगे और अभ्यास करेंगे।

एशिया कप में नहीं मिलाया था हाथ

इस दौरान जब भारतीय कप्तान से नो हैंडशेक नीति को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर फैसला कल यानी रविवार को लिया जाएगा। दरअसल, पुलवामा हमले के बाद से भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ नो हैंडशेक नीति अपना रही है। एशिया कप में भारत का पाकिस्तान से तीन बार सामना हुआ था। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया था। टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले सूर्यकुमार ने मजाकिया अंदाज में कहा, ‘अभी उसके लिए इंतजार करो। उस पर इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? हम क्रिकेट खेलने आए हैं। हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। हम कल बाद में सारे कॉल्स लेंगे। उसका इंतजार करो। अच्छा खाओ और सो जाओ। हम कल देखेंगे।’

हैंडशेक को लेकर ये बोले पाकिस्तान कप्तान

इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से हैंडशेक को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने खेल भावना पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ‘क्रिकेट को खेल भावना के साथ खेला जाना चाहिए। मेरी निजी राय शायद मायने न रखती हो, लेकिन क्रिकेट को उसी तरह खेला जाना चाहिए जैसे वह हमेशा से खेला जाता रहा है। आगे क्या करना है, यह तय करना उन्हीं पर निर्भर है।’