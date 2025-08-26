Arjun Tendulkar Marriage : हम अर्जुन के जीवन की नई शुरुआत को लेकर उत्साहित : सचिन

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने बेटे अर्जुन की सगाई की पुष्टि की

Arjun Tendulkar Marriage (आज समाज), खेल डेस्क : पिछले दिनों न केवल क्रिकेट जगत बल्कि बॉलीवुड और बिजनेस जगत में भी भारत क्रिकेट के सुपरस्टार और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई की चर्चा खूब हुई। अर्जुन तेंदुलकर के कुछ फोटो भी वायरल हुए जिसमें वह एक युवती के साथ खड़े दिखाई दिए जिसे अर्जुन की कथित मंगेतर बताया गया। लेकिन तेंदुलकर परिवार की तरफ से इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं आई। जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस बात को अफवाह बताया।

सचिन ने उठाया सच्चाई से पर्दा

अब सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई की खबरों को लेकर चुप्पी तोड़ी है और सानिया चंदोक के साथ रिश्तों को लेकर सच्चाई बताई है। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि अर्जुन और सानिया की एक निजी कार्यक्रम में सगाई हो गई है। हालांकि, दोनों ही परिवार की ओर से सगाई की खबर की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन अब सचिन ने इसकी पुष्टि कर दी है। दरअसल, सचिन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ‘आस्क मी एनिथिंग’ (मुझसे कुछ भी पूछो) नाम का सत्र चलाया जिसमें एक यूजर ने सचिन से पूछा, ‘क्या अर्जुन की सचमुच सगाई हो गई है?’ इस पर सचिन ने जवाब देते हुए लिखा, हां, ऐसा हुआ है और हम सभी उनके जीवन के नए अध्याय के लिए बहुत उत्साहित हैं।

सगाई में शामिल हुए थे कुछ दोस्त ओर पारिवारिक सदस्य

सानिया मुंबई के प्रसिद्ध व्यवसायी रवि घई की पोती हैं। घई परिवार हॉस्पिटेलिटी और खाद्य क्षेत्र में सुप्रसिद्ध है, जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और आइसक्रीम ब्रांड ब्रुकलिन क्रीमरी का स्वामित्व है। रिपोर्ट की मानें तो अर्जुन और सानिया की सगाई एक निजी कार्यक्रम में हुई जिसमें करीबी दोस्त और दोनों परिवार के सदस्य शामिल हुए थे।

अर्जुन का क्रिकेट करियर

25 वर्षीय अर्जुन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आॅलराउंडर हैं, जो घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए भी खेलते हैं। उन्होंने 2020/21 सीजन में मुंबई के साथ अपने घरेलू करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने हरियाणा के खिलाफ एक टी20 मैच में पदार्पण किया। इससे पहले, उन्होंने जूनियर स्तर पर मुंबई का प्रतिनिधित्व किया और भारत की अंडर-19 टीम में जगह बनाई। 2022/23 घरेलू सीजन में वह गोवा चले गए, जहां उन्होंने प्रथम श्रेणी और लिस्ट ए में डेब्यू किया। लाल गेंद के प्रारूप में अर्जुन ने 17 मैचों में हिस्सा लिया है, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक सहित 532 रन बनाए हैं और 37 विकेट लिए हैं, जिसमें एक बार पांच विकेट और दो बार चार विकेट शामिल हैं।

