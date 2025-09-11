Asia Cup 2025 Ind vs Pak : हम पाकिस्तान से मुकाबले को लेकर उत्साहित : सूर्य

कहा, टीम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार

Asia Cup 2025 Ind vs Pak (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम ने आशानुरूप एशिया कप की शानदार शुरुआत की है। 10 सितंबर को मेजबान यूएई के खिलाफ खेले गए मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान टीम को चारों खाने चित कर दिया। टीम इंडिया ने इस मैच में मात्र 27 गेंद पर जीत के लिए जरूरी 60 रन बना लिए। मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा कि टीम पूरी तहर से लय में है और हमने अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम तैयार कर ली है।

आने वाले मैचों में कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया जाएगा और दूसरे खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। सूर्यकुमार यादव का कहना है कि टीम में सभी लोग पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप मुकाबले के लिए उत्साहित हैं। भारतीय टीम का अगला मुकाबला 14 सितंबर को दुबई में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होना है।

सूर्यकुमार ने बताया, क्यों लिया पहले गेंदबाजी का फैसला

मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि पिच किस तरह की है। यही दूसरी पारी में भी वैसी ही थी। खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और हम मैदान पर इसी तरह रवैया और ऊर्जा चाहते थे जो हासिल करने में सफल रहे। कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो यूएई में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का हिस्सा थे और अब एशिया कप में भी खेल रहे हैं।

विकेट दिखने में अच्छा लगा, लेकिन यह धीमा था और स्पिनरों ने भूमिका निभाई। सूर्यकुमार ने कहा, फिलहाल दुबई में काफी गर्मी है, लेकिन कुलदीप यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें हार्दिक, शिवम दुबे और बुमराह से अच्छा समर्थन मिला। अभिषेक शर्मा फिलहाल दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज हैं और उन्होंने टोन सेट किया है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम 200 रन का पीछा कर रहे हैं या 50 रन का, अभिषेक अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हैं।

पहले मैच में टीम इडिंया ने यह टीम उतारी

भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गोतम गंभीर ने कल सभी अटकलों को विराम देते हुए जो प्लेइंग इलेवन मैदान में उतारी वह थी अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा और वरुण चक्रवर्ती।