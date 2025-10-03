Punjab Breaking News : सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर हम प्रतिबद्ध : मान

4150 करोड़ रुपए की लागत से 19,491 किलोमीटर लिंक सड़कों के निर्माण की शुरुआत
Punjab Breaking News (आज समाज), तरनतारन : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर से यह ऐलान किया है कि मौजूदा प्रदेश सरकार का यह उद्देश्य है कि प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के विकास में कोई कसर न छोड़ी जाए। तरनतारन में कार्यकर्ताओं की सभा को संबोधित करते हुए मान ने कहा कि तरनतारन की पवित्र धरती को नमन किया, जिसे पांचवें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी, नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी और बाबा बुढ़ा जी के चरण स्पर्श प्राप्त हैं।
उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, विशेषकर पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्योंकि आज से ग्रामीण लिंक सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य आरंभ किया जा रहा है। मान ने 4,150.42 करोड़ रुपये की लागत से राज्य में 19,491.56 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कों की मरम्मत और उन्नयन के लिए विशाल प्रोजेक्ट की शुरुआत की।
आने वाले पांच साल तक ठेकेदार फ्री में करेगा मरम्मत
सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत अब इन लिंक सड़कों की मरम्मत के साथ-साथ अगले पांच वर्षों तक ठेकेदारों द्वारा उनकी देखरेख भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में कुल 30,237 लिंक सड़कें हैं, जिनकी कुल लंबाई 64,878 किलोमीटर है। इनमें से 33,492 किलोमीटर पंजाब मंडी बोर्ड के अधीन हैं और 31,386 किलोमीटर सड़कें लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधीन हैं।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब 19,491.56 किलोमीटर लंबाई वाली 7,373 लिंक सड़कों की मरम्मत और उन्नयन का प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। इस प्रोजेक्ट पर 4,150.42 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसमें पांच वर्षों की देखरेख शामिल है। इसमें से 3,424.67 करोड़ रुपए मरम्मत और उन्नयन पर खर्च होंगे और 725.75 करोड़ रुपए पांच साल की देखभाल पर खर्च होंगे।
प्रोजेक्ट की गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में मंडी बोर्ड के अधिकारी, ठेकेदार और अन्य हितधारक शामिल हुए और सभी ठेकेदारों और एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि लिंक सड़क प्रोजेक्ट में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न किया जाए और हर हालत में उचित देखभाल यकीनी बनाई जाए। धुंध या अंधेरे में जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 91.83 करोड़ रुपए की लागत से विशेष सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लागू किया जाएगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि धुंध या अंधेरे के दौरान यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए लिंक सड़कों के दोनों तरफ तीन इंच चौड़ी सफेद पट्टी पेंट की जाएगी।