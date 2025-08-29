Chandigarh News : घग्गर नदी का जलस्तर नियंत्रण में : उपायुक्त कोमल मित्तल

मोहाली प्रशासन बाढ़ की स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहा है, नियंत्रण कक्ष स्थापित

जनता को नदी और काज़वेअ से दूर रहने की सलाह

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) डेराबस्सी। उपायुक्त कोमल मित्तल ने बताया कि घग्गर नदी का जलस्तर, जो सुबह के समय उफान पर था, अब नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि प्रशासन कड़ी निगरानी रख रहा है और संवेदनशील स्थानों पर टीमें तैनात हैं। उन्होंने जनता को नदी और काज़वेअ से दूर रहने की सलाह दी।उन्होंने बताया कि जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश और सुखना झील के द्वार खुलने के कारण आज सुबह लगभग 9:00 बजे घग्गर नदी में पानी का प्रवाह 70,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। उन्होंने कहा कि भांखरपुर पुल के गेज पर जलस्तर 10.5 फीट तक पहुँच गया था, जिससे नदी उफान पर आ गई, लेकिन इसके तुरंत बाद पानी कम होने लगा। दोपहर 12:30 बजे तक पानी का बहाव घटकर 35,000 क्यूसेक रह गया था और स्थिति नियंत्रण में थी।

पानी के अतिप्रवाह के कारण कुछ काज़वेअ अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं और यातायात का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है

आज सुबह, जब स्थिति गंभीर हो गई, तो उपायुक्त ने लालड़ू क्षेत्र में घग्गर नदी के टिवाना तटबंध का दौरा किया, ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि तटबंध मज़बूत है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।उन्होंने कहा कि ज़िला प्रशासन की टीमें सभी संवेदनशील स्थानों पर तैनात कर दी गई हैं और बलटाना, भांखरपुर और मुबारकपुर सहित कई स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। पानी के अतिप्रवाह के कारण कुछ काज़वेअ अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं और यातायात का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है।

उपायुक्त मित्तल ने आगे बताया कि डेराबस्सी उप-मंडल में घग्गर नदी के किनारे बसे गाँवों, जैसे टिवाना, खजूर मंडी, साधनपुर, सरसीनी, आलमगीर, दंगढेरा, मुबारकपुर, मीरपुर, बकरपुर आदि के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।उपायुक्त ने मोहाली ज़िले के लोगों से घग्गर और सुखना से सटे निचले इलाकों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने अभिभावकों से ख़ास तौर पर आग्रह किया कि वे बच्चों को नदियों, काज़वेअ या जलभराव वाले इलाकों के पास जाने से रोकें।

उन्होंने आगे कहा कि हालाँकि प्रशासनिक टीमें पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और पूरी तत्परता से काम कर रही हैं, फिर भी किसी भी आपात स्थिति या ख़तरे की स्थिति में, लोगों को तुरंत निम्नलिखित नियंत्रण कक्षों से संपर्क करना चाहिए:

डीसी कार्यालय नियंत्रण कक्ष: 0172-2219506, मोबाइल: 76580-51209,

उप-मंडल खरड़: 0160-2280222,

उप-मंडल डेराबस्सी: 01762-283224.

