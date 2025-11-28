Washington Terror Attack: ट्रंप ने ठहराया इमिग्रेशन को जिम्मेदार, कई देशों पर प्रतिबंध का ऐलान

Washington Terror Attack: ट्रंप ने ठहराया इमिग्रेशन को जिम्मेदार, कई देशों पर प्रतिबंध का ऐलान

Washington Terror Attack: US के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वॉशिंगटन, DC में हुई एक चौंकाने वाली शूटिंग की घटना के बाद शुक्रवार को एक कड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि यूनाइटेड स्टेट्स में गैर-कानूनी एंट्री और बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए कई तीसरी दुनिया के देशों से इमिग्रेशन पर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाएगी।

ट्रंप की यह बात हाल ही में हुए एक हमले के बाद आई है जिसमें एक अफगान नागरिक ने वॉशिंगटन, DC में दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर गोली चलाई थी। एक सैनिक की जान चली गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को टेरर अटैक बताते हुए ट्रंप ने कहा कि इस तरह की हरकतों से बाज़ार और भीड़-भाड़ वाली पब्लिक जगहें और भी असुरक्षित हो गई हैं।

“जो बोझ बनेंगे उन्हें हटाया जाएगा”

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि US उन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करेगा जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल हैं या देश पर बोझ बन गए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग गैर-कानूनी तरीके से देश में आए हैं, उनके रिकॉर्ड कैंसिल कर दिए जाएंगे, और जो लोग अमेरिका की शांति और कानून-व्यवस्था को नुकसान पहुंचाते पाए जाएंगे, उनकी नागरिकता रद्द की जा सकती है।

ट्रंप ने गैर-नागरिकों के लिए सरकारी फ़ायदे और सब्सिडी खत्म करने के प्लान का भी ऐलान किया, उनका कहना था कि गैर-कानूनी और एंटी-सोशल ग्रुप्स ने देश में बढ़ते क्राइम, बेरोज़गारी और सोशल इम्बैलेंस में योगदान दिया है।

अफ़गान हमलावर की पहचान हो गई

हमलावर की पहचान रहमानुल्लाह लकनवाल के तौर पर हुई है, जो कथित तौर पर 2021 में अफ़गानिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स आया था। घायल हुए दो सैनिकों में से, US आर्मी स्पेशलिस्ट सारा बेकस्ट्रॉम की बाद में चोटों के कारण मौत हो गई।

ट्रंप ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसे हमले बिना रोक-टोक के इमिग्रेशन के खतरों को दिखाते हैं और दावा किया कि ढीले बॉर्डर कंट्रोल के कारण पब्लिक सेफ्टी खराब हुई है।

सरकार ने इमिग्रेशन नियम सख़्त किए

इस घटना के बाद, USCIS ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि 19 देशों के इमिग्रेशन एप्लीकेशन अब ज़्यादा सख़्त सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुज़रेंगे। अधिकारी मंज़ूरी से पहले देश के हालात और संभावित रिस्क लेवल दोनों का आकलन करेंगे।

ट्रंप ने बाइडेन की पॉलिसीज़ पर निशाना साधा

ट्रंप ने मौजूदा हालात के लिए पूर्व प्रेसिडेंट जो बाइडेन की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को ज़िम्मेदार ठहराया, और पिछली सरकार पर लाखों माइग्रेंट्स को बिना सही वेरिफिकेशन के US में आने देने का आरोप लगाया। उन्होंने दोहराया कि देश में सुरक्षा और स्थिरता वापस लाने के लिए सख्त बॉर्डर कंट्रोल और सख्त इमिग्रेशन कानून ज़रूरी हैं।

