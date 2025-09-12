Washington Sundar Play County Cricket : हैम्पशायर के लिए खेलेंगे वाशिंगटन सुंदर

एशिया कप के बीच इंग्लैंड जाएंगे, एशिया कप के संभावित 15 खिलाड़ियों में शामिल हैं वॉशिंगटन सुंदर

Washington Sundar Play County Cricket (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय टीम में एक आॅलराउंडर के रूप में खुद को स्थापित करने में जुटी वाशिंगटन सुंदर एशिया कप के बीच में ही इंग्लैंड रवाना होंगे। वे वहां पर काउंटी टीम हैम्पशायर के लिए इस सीजन के दो मैच खेलेंगे। ज्ञात रहे कि वर्तमान में चल रहे एशिया कप में वाशिंगटन सुंदर 15 संभावित खिलाड़ियों की सूची में शामिल हैं। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ पिछली टेस्ट सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर ने आॅलराउंड प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था।

क्लब मैनेजमेंट ने अपने सोशल एकाउंट पर दी जानकारी

क्लब ने गुरुवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सुंदर चैंपियनशिप सीजन के अंतिम दो मुकाबलों में (समरसेट और सरे के खिलाफ) खेलते नजर आएंगे। हैम्पशायर ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, ‘एक ऐसा खिलाड़ी जिस पर हमें पूरा भरोसा है। स्वागत है वॉशी! भारतीय आॅलराउंडर वाशिंगटन सुंदर हमारे अंतिम दो काउंटी चैंपियनशिप मैचों में शामिल होंगे।’

क्लब के क्रिकेट निदेशक गाइल्स वाइट ने कहा, ‘हमें वाशिंगटन को टीम में शामिल करते हुए खुशी है। उन्होंने इस गर्मियों में इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन टेस्ट सीरीज खेली और आने वाले दोनों बड़े मैचों में अहम भूमिका निभाएंगे।’ सुंदर ने हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच हुई रोमांचक पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने 284 रन बनाए, जिसमें मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में उनकी पहली टेस्ट शतकीय पारी शामिल रही, जिसने भारत को मैच बचाने में मदद की। गेंदबाजी में उन्होंने सात विकेट भी झटके।

2022 में भी सुंदर खेल चुके हैं काउंटी क्रिकेट

यह सुंदर का काउंटी क्रिकेट में दूसरा कार्यकाल होगा। इससे पहले वे 2022 में लंकाशायर की ओर से चैंपियनशिप और वन-डे कप खेल चुके हैं। इस सीजन में हैम्पशायर पहले ही एक अन्य भारतीय खिलाड़ी तिलक वर्मा को चार मैचों के लिए शामिल कर चुका है। 25 वर्षीय सुंदर ने अब तक 40 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, जिनमें 13 टेस्ट शामिल हैं। उनके बल्ले से 1800 से अधिक रन निकले हैं, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने 91 विकेट लिए हैं।

