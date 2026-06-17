Sanchita Ugale Death Case : मौत से पहले डरी-सहमी थीं संचिता उगले? WhatsApp चैट ने खोले कई चौंकाने वाले राज

By
Mohit Saini
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Sanchita Ugale Death Case : मौत से पहले डरी-सहमी थीं संचिता उगले? WhatsApp चैट ने खोले कई चौंकाने वाले राज
Sanchita Ugale Death Case : मौत से पहले डरी-सहमी थीं संचिता उगले? WhatsApp चैट ने खोले कई चौंकाने वाले राज

Sanchita Ugale Death Case : एक्ट्रेस संचिता उगले की रहस्यमयी मौत लगातार चौंकाने वाले मोड़ ले रही है, लगभग हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट में, एक्ट्रेस और उनके साइकोलॉजिस्ट के बीच कथित WhatsApp बातचीत सामने आई है, जिससे केस में एक नई साज़िश जुड़ गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संचिता, जो पब्लिक में हमेशा खुशमिजाज और कॉन्फिडेंट दिखती थीं, अपनी मौत से पहले के महीनों में प्राइवेट तौर पर बहुत इमोशनल परेशानी से जूझ रही थीं। इन्वेस्टिगेटर कथित तौर पर चल रही जांच के हिस्से के तौर पर इन चैट को वेरिफाई करने और रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं।

“मेरे दिमाग में कुछ सीरियसली गड़बड़ है…”

कथित मैसेज से पता चलता है कि संचिता अपने भविष्य और मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत परेशान थीं। उन्होंने कथित तौर पर अपने साइकोलॉजिस्ट को बताया कि उन्हें परेशान करने वाले बुरे सपने आ रहे थे और बार-बार नेगेटिव विचार आ रहे थे जिससे वह डर गई थीं।

कहा जाता है कि एक्ट्रेस ने डर जताया था कि उनकी मेंटल हालत में कुछ सीरियसली गड़बड़ है। कहा जाता है कि इमोशनल बोझ ने उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और काम के कमिटमेंट्स पर असर डाला। एक मैसेज में, उन्होंने कथित तौर पर माना कि वह पूरी तरह से खोई हुई और बेबस महसूस कर रही थीं, और दावा किया कि महीनों के ट्रीटमेंट से उनकी हालत में बहुत कम या कोई सुधार नहीं हुआ।

मुश्किल रिश्ते और एक एक्स-बॉयफ्रेंड एंगल

संचिता की दोस्त, इंद्राक्षी ने भी एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ के बारे में कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। उनके मुताबिक, संचिता एक रिलेशनशिप में थीं और शायद अपने पार्टनर के साथ रह रही थीं।

इंद्राक्षी ने आरोप लगाया कि पिछले दो-तीन महीनों से, एक्ट्रेस अपने एक्स-बॉयफ्रेंड से जुड़े मामलों की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थीं। उन्होंने दावा किया कि इस मुश्किल दौर में संचिता ने बार-बार अपने आस-पास के लोगों से मदद मांगी थी। उनके टेलीविज़न शो की प्रोडक्शन टीम ने भी कथित तौर पर उन्हें सपोर्ट किया।

को-एक्टर उज्ज्वल के खिलाफ आरोप

एक और बड़े दावे में, इंद्राक्षी ने संचिता के को-एक्टर उज्ज्वल पर उन्हें गंभीर मेंटल परेशानी देने का आरोप लगाया। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया कि एक्ट्रेस सिर्फ रिलेशनशिप की दिक्कतों या आम डिप्रेशन की वजह से जूझ रही थीं।

इंद्राक्षी के मुताबिक, संचिता ने आखिरकार शो छोड़ दिया क्योंकि कहे जा रहे हैरेसमेंट से उनकी हेल्थ पर काफी असर पड़ा था। उन्होंने इस कॉन्ट्रोवर्सी में फाइनेंशियल एंगल भी डाला, यह दावा करते हुए कि उज्ज्वल ने एक्ट्रेस से काफी पैसे उधार लिए थे। कहा जा रहा है कि जब संचिता ने अपने पैसे वापस मांगे तो हालात और बिगड़ गए, जिससे दोनों के बीच टेंशन हो गई।

जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन जारी है, अधिकारी एक्ट्रेस की दुखद मौत के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए सभी मौजूद सबूतों की जांच कर रहे हैं।

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