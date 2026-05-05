Weather Update Today : उत्तर पश्चिमी भारत में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते आज और कल खराब रहेगा मौसम

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : भारतीय मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम के दो दिन बिगडैल रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आया है। इससे जहां उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी राज्यों में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है।

वहीं पहाड़ी राज्यों में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी गई है। मौसम के इस बदलाव से जहां तापमान में कमी आएगी वहीं गर्मी से भी राहत मिलेगी। ज्ञात रहे कि अप्रैल के अंतिम 10 दिन में तापमान में एकाएक तेजी आ गई थी जिससे लोगों को लू का सामना करना पड़ रहा था। वहीं मौसम में आए इस बदलाव से मई का पहला सप्ताह राहत के बीच बीतने की उम्मीद है।

सोमवार को भी मौसम में आया बदलाव

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों और आसपास के मैदानी क्षेत्रों में सोमवार को अचानक मौसम ने करवट ली। आंधी-तूफान के साथ कहीं हल्की तो कहीं झमाझम बारिश हुई। कुछ क्षेत्रों में धूल भरी आंधी और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार को भी उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में छिटपुट से लेकर कई स्थानों पर गरज और चमक के साथ बारिश होने, 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और ओलावृष्टि की संभावना है।

पंजाब, हरियाणा और यूपी में हुई बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छिटपुट स्थानों पर 11-20 सेमी तक वर्षा दर्ज की गई है। कुछ जगहों पर 60-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में ओले गिरे। इसके अलावा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम तथा त्रिपुरा में छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है।

तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट आई

मौसम में बदलाव से अधिकतम तापमान में 3-5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल के गंगा किनारे वाले क्षेत्रों, उप-हिमालयी पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान में अधिकतम तापमान 36-40 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। सबसे अधिक तेलंगाना के आदिलाबाद में 45.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।

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