यूनिवर्सिटीज़ चाहिए, गठबंधन तय, India News Manch 2025 में अखिलेश यादव का बड़ा हमला

India News Manch 2025 : इंडिया न्यूज़ मंच के तहत मंगलवार (16 दिसंबर, 2025) को हुए सालाना पॉलिटिकल कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव ने हिस्सा लिया और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों पर तीखा हमला बोला।

अपने भाषण के दौरान, अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान सबके होते हैं और इस बात पर ज़ोर दिया कि देश को और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है, उन्होंने भारत के भविष्य के विकास के लिए शिक्षा के महत्व पर ज़ोर दिया।

देश की हालत ठीक नहीं है

अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि रुपया डॉलर के मुकाबले कहां पहुंच चुका है। देश की प्रति व्यक्ति आय बता रहा देश की हालत ठीक नहीं है। बीजेपी वाले केवल चिल्ला रहे अर्थव्यवस्था-अर्थव्यवस्था। बीजेपी 10 हज़ार दे रही तो जीत रही हम 40 हज़ार देंगे तो क्या होगा? हम 40 हज़ार दे रहे बीजेपी को अब 60 हज़ार देना चाहिए।

बीजेपी ने सब बर्बाद कर दिया

अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को अध्यक्ष खोजने में इतना समय लगा। जाति समीकरण साधने में बीजेपी को इतना समय लगा. हमलावर रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सब बर्बाद कर दिया।

अगला चुनाव गठबंधन में ही लड़ेंगे

अखिलेश ने कहा कि हम अगला चुनाव गठबंधन में ही लड़ेंगे. सीट नहीं जीत के लिए गठबंधन होगा। जो जीतेगा वो सीट वही लड़ेगा।

संसद में बदले बैठने की व्यवस्था

अखिलेश यादव ने संबोधन के दौरान यह भी कहा कि टीवी के श्रीराम को संसद में आगे बैठाकर बाकी को पीछे बैठाएं. संसद में बैठने की व्यवस्था को बदला जा सकता है. उन्होंने कहा कि फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश जी को आगे बैठाना मेरी मजबूरी है.

इस बार जीत का होगा सवाल: अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार गठबंधन और मज़बूत करने की कोशिश होगी. इस बार सवाल सीट का नहीं बल्कि जीत का होगा.

दूसरों के गलत काम को नहीं अपनाएंगे हम

अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने गंगाजल से सीएम आवास धुलवाने पर कहा कि हम कभी दूसरों के ग़लत काम को नहीं अपनाएंगे. अखिलेश यादव ने बताया कि मंदिर के पुजारी के कहने के बाद भी गंगाजल से धुलवाया. उन्होंने यह भी कहा कि अब हम लोग जीतना सीख गए हैं।

