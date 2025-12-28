Wall Street Journal Report: हिमालयी क्षेत्र में सुरंगें, हवाई पट्टियां और सड़क निर्माण पर करोड़ो खर्च कर रहा भारत

American Media Report On Himalayan Region, (आज समाज), वाशिंगटन: गलवान झड़प के बाद भारत-चीन के बीच भले कई दौर की वार्ता व बैठकों में दोनों देशों के रिश्ते में बनी तल्खी कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भारत किसी तरह जोखिम नहीं लेना चाहता है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार हिमालयी क्षेत्र में चीन से भविष्य में होने वाली किसी तरह की संभावित झड़प से निपटने की पूरी तैयारी में जुटी है।

2020 में भारत-चीन सेना के बीच हुई थी हिंसक झड़प

अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन से अब किसी तरह की झड़प होने की स्थिति में इससे निपटने के लिए भारत हिमालयी इलाकों में सुरंगें, हवाई पट्टियां और सड़क निर्माण पर करोड़ो रुपए खर्च कर रहा है। गौरतलब है कि 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इसमें दोनों पक्षों को जानहानि हुई थी। इस घटना के बाद ही भारत की ओर से हिमालयी क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए थे।

सामान पहुंचाने की व्यवस्था में सामने आई थी बड़ी कमियां

गलवान झड़प के बाद 2200 मील लंबी सीमा पर भारत की सामान पहुंचाने की व्यवस्था (लॉजिस्टिक्स) में बड़ी कमियां सामने आई थी। बता दें कि चीन बीते कई दशक से अपनी सीमा पर रेल व सड़कों का बड़े पैमाने पर जाल बिछा रहा है। वहीं भारत अपने पहाड़ी सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तेजी से पहुंच के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में पिछड़ गया है। चीन मजबूत कनेक्टिविटी के होते कुछ ही घंटों में अपनी सेनाओं को मदद पहुंचा सकता था। उधर उस इलाके सड़कें न होने के बराबर हैं अथवा खराब सड़कें हैं जिस वजह से भारत को मौके पर अतिरिक्त सैन्य बल पहुंचाने में एक सप्ताह लगता।

पूरी रणनीति में बदलाव की जरूरत : अमृत पाल

लद्दाख के उत्तरी क्षेत्र में पूर्व आॅपरेशनल लॉजिस्टिक्स प्रमुख मेजर जनरल अमृत पाल सिंह ने हरख से बताया है कि गलवान झड़प के बाद हमें अपनी पूरी रणनीति चेंज की जरूरत महसूस हुई। नॉर्दर्न कमांड के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरख को बताया कि हिमालयी क्षेत्र में बना जा रहे प्रोजेक्ट्स का मकसद ऊंचाई वाली सैन्य चौकियों को अलग-थलग पड़ी नागरिक बस्तियों से जोड़ना है। विशेषतौर पर वे जगहें जिनका ठंड के मौसम में संपर्क कट जाता है। उन्होंने बताया कि इनमें से सबसे जरूरी परियाजना जोजिला सुरंग है, जिसे उत्तर भारत के पहाड़ों में करीब 11,500 फीट की ऊंचाई पर तैयार किया जा रहा है।

जोजिला सुरंग 6,734 करोड़ की लागत से बनाई जा रही

गलवान झड़प के कुछ माह बाद इस परियोजना (जोजिला सुरंग) की शुरुआत की गई थी और इसे 6,734 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है। 2028 तक इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुताबिक करीब 15 किमी लंबी यह परियोजना के तैयार होने से लद्दाख में सीमावर्ती चौकियों तक सामान पहुंचाना सुगम हो जाएगा। लद्दाख में भारी हिमपात की वजह से ये चौकियां साल में 6 महीने तक सप्लाई लाइन से कटी रहती हैं। फिलहाल सामान ट्रकों अथवा ट्रेनों से जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी डिपो तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद वहां से सैन्य काफिले सामान को लद्दाख की राजधानी लेह तक ले जाते हैं।

