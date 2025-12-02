Waiting Ticket Booking : वेटिंग लिस्ट होने पर कैसे मिलती है स्लीपर बर्थ , जाने प्रक्रिया

Indian Railway Waiting Ticket Rules, आज समाज : सोचिए, महीनों इंतज़ार करने के बाद, आपको आखिरकार छुट्टी मिल जाती है, घर लौटने की बड़ी उम्मीदों के साथ टिकट बुक किया जाता है, और फिर, जैसे ही चार्ट बनता है, आपको पता चलता है कि आपका टिकट अभी भी वेटिंग या RAC स्टेटस में है। ऐसे में, ज़्यादातर लोग या तो अपनी ट्रिप कैंसिल कर देते हैं या भीड़-भाड़ वाले जनरल डिब्बे में सफ़र करने को मजबूर हो जाते हैं।

हालांकि, सच तो यह है कि चार्ट बनने के बाद भी, हर ट्रेन में बहुत सी सीटें खाली रह जाती हैं, जिन्हें कुछ ही घंटों में कोई समझदार यात्री ले लेता है। अगर आपको पता है कि ये खाली सीटें कहाँ और कैसे मिलेंगी, तो आप बिना किसी परेशानी के, ट्रेन चलने के दौरान भी आराम से सोने के लिए चादर के साथ बर्थ बुक कर सकते हैं।

IRCTC वेबसाइट

चार्ट बनने के बाद, आप IRCTC वेबसाइट या ऐप के ज़रिए रियल-टाइम में देख सकते हैं कि आपकी ट्रेन में कौन सी सीटें खाली हैं। ऐसा करने के लिए, बस Trains सेक्शन में ट्रेन नंबर या नाम डालें और “Available Seats After Charting” ऑप्शन चुनें, जो Chart Prepared स्टेटस के बगल में दिखता है, जहाँ आपको कोच के हिसाब से बर्थ की जानकारी मिल सकती है।

कभी-कभी, ट्रेन छूटने के बाद भी, कुछ बर्थ खाली रह सकती हैं, और TTE को सबसे पहले इसका पता चलता है। अगर आपके पास RAC या वेटिंग लिस्ट टिकट है और चार्ट से पता चलता है कि सभी बर्थ भरी नहीं हैं, तो ट्रेन में चढ़ते ही TTE से बात करें; वे अक्सर खाली बर्थ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर देते हैं।

कैसे मिलता है पैसेंजर को मौका

रेलवे के नियमों के मुताबिक, जो पैसेंजर ट्रेन छूटने के बाद पहले कुछ स्टेशनों में नहीं चढ़ते, उनकी सीट बाद में किसी और को दी जा सकती है, इसलिए बीच के स्टेशनों पर चढ़ने वाले पैसेंजर को भी मौका मिलता है। इसलिए, अगर आपकी किस्मत और टाइमिंग सही है, तो आपको चलती ट्रेन में भी पूरी बर्थ मिल सकती है, भले ही आपका टिकट वेटिंग लिस्ट वाला हो।

यह भी पढे : Fake Train Ticket Booking : फर्जी अकाउंट और टिकट बुकिंग को रोकने के लिए रेलवे ने शुरू की बड़ी पहल