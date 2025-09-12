Haryana Govt Increased Wages Of Prisoners: हरियाणा की जेलों में कैदियों को मिलने वाली मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी

35 से 50 फीसदी तक बढ़ाई गई मजदूरी की दरें

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सीपीआई इंडेक्स के आधार पर की गई मजदूरी की गणना, कैदियों को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का लक्ष्य

Haryana Govt Increased Wages Of Prisoners (आज समाज), चंडीगढ़: हरियाणा की जेलों में कैदियों को मिलने वाली मजदूरी को सरकार ने बढ़ा दिया है। अब कैदियों को पहले से अधिक राशि का भुगतान किया जाएगा। कैदियों को मिलने वाली मजदूरी में 35 से 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। काम के हिसाब से अब मजदूरी की नई दरों को लागू किया गया है। स्किल्ड कैदी, जिन्हें पहले 60 रुपए मिलते थे, अब 100 रुपए रोजाना मिलेंगे।

वहीं सेमी-स्किल्ड कैदियों की मजदूरी 50 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए और अनस्किल्ड कैदियों की मजदूरी 40 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। मजदूरी की गणना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के सीपीआई इंडेक्स के आधार पर की गई है। दरअसल, जेल विभाग ने साल 2022 में मजदूरी बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। अब मंजूरी मिलने से राज्यभर के कैदियों को सीधा लाभ मिलेगा।

हर साल महंगाई भत्ते के साथ स्वत: बढ़ेगी कैदियों की मजदूरी

सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल कैदियों की जीवन परिस्थितियों में सुधार होगा, बल्कि उनमें पुनर्वास और समाज में सकारात्मक योगदान की भावना भी मजबूत होगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि अब कैदियों की मजदूरी हर साल महंगाई भत्ते (डीए) के साथ स्वत: बढ़ेगी। वित्त विभाग ने इस पर सहमति दे दी है और यह वृद्धि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से लागू होगी।

जेलों में शुरू किए गए आईटीआई और तकनीकी शिक्षा से जुड़े कोर्स

जेल महानिदेशक आलोक कुमार राय ने बताया कि राज्य की कई जेलों में आईटीआई और तकनीकी शिक्षा से जुड़े कोर्स शुरू किए गए हैं। उनका उद्देश्य कैदियों को विभिन्न हुनर सिखाकर आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि रिहाई के बाद वे सम्मानजनक आजीविका कमा सकें।

