Punjab Breaking News : तरनतारन विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग जारी

सुबह 11 बजे तक 23.05% मतदान की सूचना, मतदान कार्य शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा

Punjab Breaking News (आज समाज), तरनतारन : पंजाब के तरनतारन विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। चुनाव आयोग से मिली सूचना के अनुसार मतदान का कार्य सुबह सात बजे शुरू हुआ और सुबह 11 बजे तक 23.05 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि इस चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। यह चुनाव सभी पार्टियों के लिए अहम है क्योंकि सभी पार्टियां 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। ऐसे में जिस पार्टी को अब किसी भी चुनाव में जीत मिलती है तो यह उसके लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त होगी।

इन प्रमुख उम्मीदवारों में सीधा मुकाबला

तरनतारन सीट पर प्रमुख मुकाबला शिरोमणि अकाली दल की सुखविंदर कौर, भारतीय जनता पार्टी से हरजीत सिंह संधू, आम आदमी पार्टी से हरमीत सिंह संधू और कांग्रेस के करणबीर सिंह के बीच है। इसके अलावा वारिस पंजाब दे के प्रत्याशी मंदीप सिंह भी चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। तरनतारन सीट पर पंथक वोट भी अहम भूमिका निभाने वाला है। ज्ञात रहे कि यहां पर यह नहीं फर्क पड़ता कि प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है। यहां पर अक्सर राज्य से ज्यादा धार्मिक मुद्दे हावी रहते हैं और उसी को लेकर वोटिंग होती है। इसके चलते इस सीट पर शिअद और वारिस पंजाब दे पार्टी के उम्मीदवार के हौसले बुलंद हैं लेकिन यह तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि जनता ने किस पार्टी के पक्ष में अपना फतवा सुनाया है।

तरनतारन विधानसभा में इतने मतदाता

विधानसभा हलका तरनतारन के उप चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। 1,92,838 मतदाता 15 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। उपचुनाव के नतीजे 14 नवंबर को जारी किए जाएंगे। बॉर्डर बेल्ट की सीट पर सुरक्षा बड़ी चुनौती है इसलिए आयोग की तरफ से केंद्रीय बलों की 12 कंपनियों को तैनात किया गया है। सभी संवेदनशील मतदान केंद्र स्थलों की निगरानी के लिए 46 माइक्रो आॅब्जर्वर भी लगाए गए हैं। उपचुनाव में सुबह 11 बजे तक 23.05% मतदान हुआ है।

जिला चुनाव अधिकारी राहुल ने बताया कि इंटरनेशनल कॉलेज आॅफ नर्सिंग पिद्दी में ईवीएम स्ट्रांग रूम स्थापित किया गया है और 14 नवंबर को यहीं मतगणना होगी। तरनतारन सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 1,92,838 है। इनमें 1,00,933 पुरुष मतदाता, 91,897 महिला मतदाता और 8 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं।

