Chandigarh Breaking News : पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव के लिए वोटिंग जारी

मतदान की शुरुआत में कम संख्या में केंद्र पर पहुंचे मतदाता, सभी जगह शांतिपूर्ण तरीके से हो रही वोटिंग

Chandigarh Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश में आज सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इसीलिए इस चुनाव को 2027 का सेमिफाइनल भी कहा जा रहा है। यह मतदान प्रदेश की पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए हो रहा है। मतदान सुबह आठ बजे से शुरू हो चुका है। हालांकि मतदान शुरू होने के समय मतदान केंद्रों पर काफी कम संख्या में मतदाता दिखाई दिए।

हालांकि यह तय है कि मतदाताओं की कम संख्या सर्दी के चलते हैं और जैसे-जैसे समय गुजरेगा भारी संख्या में मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपनी वोट का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि किसी भी असमान्य स्थिति से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने हर मतदाता केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं और सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान का कार्य चल रहा है।

इतने उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला

मतदान सुबह 8 से शाम 4 बजे तक होगा। पंचायत समिति के 8098 और जिला परिषद के 1249 उम्मीदवारों की किस्मत मतपेटी में कैद हो जाएगी। 17 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव में 1 करोड़ 36 लाख 4 हजार 650 वोटर मतदान करेंगे। इनमें 71,64,972 पुरुष, 64,39,497 महिलाएं और 181 अन्य मतदाता शामिल हैं।

44 हजार पुलिसकर्मी संभाल रहे सुरक्षा का जिम्मा

सुरक्षा और शांतिपूवर्क ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में 44 हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 96 हजार कर्मचारी चुनाव में ड्यूटी लगाए गए हैं ताकि मतदाताओं को कोई परेशानी न हो। सभी ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए 13,395 पोलिंग स्टेशनों पर 18,718 पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं जिनमें से 860 को अतिसंवेदनशील और 3,405 को संवेदनशील पोलिंग स्टेशन घोषित किया गया है। अतिसंवेदनशील बूथों पर पुलिस की तरफ से विशेष नजर रखी जाएगी। पुलिस ने राज्यभर में सुरक्षा बढ़ा दी है और फील्ड अधिकारियों को चुनाव के दौरान तैनाती के लिए जिलों से कम से कम 75 प्रतिशत पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

चुनाव व पुलिस पर्यवेक्षक लगाए

आयोग ने सभी जिलों में आईएएस, वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया है जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अपने-अपने जिले में मौजूद रहेंगे। साथ ही पटियाला, संगरूर, बरनाला, तरनतारन, रूपनगर, जालंधर, कपूरथला और मोगा जिले में चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने के लिए 6 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को पुलिस पर्यवेक्षक लगाया गया है।

ये भी पढ़ें : Punjab Breaking News : लोगों को गुमराह कर रही विपक्षी पार्टियां : मान