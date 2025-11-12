Punjab News Update : तरनतारन में वोटिंग शांतिपूर्ण संपन्न, 14 को आएंगे परिणाम

तरनतारन उपचुनाव में 60.95 प्रतिशत मतदान, शांतिपूर्ण मतदान के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं का आभार जताया

Punjab News Update (आज समाज), चंडीगढ़। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र तरन तारन के उपचुनाव में शाम 6 बजे तक लगभग 60.95 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। सिबिन सी ने लोकतांत्रिक अधिकार का सुसंगत और शांतिपूर्ण प्रयोग करने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव प्रक्रिया के सुचारू संचालन और पूर्ण निगरानी सुनिश्चित करने में उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी के प्रयासों की सराहना की।

शांतिपूर्ण मतदान में सुरक्षा कर्मियों की भूमिका अहम

उन्होंने मतदान केंद्रों पर सुरक्षित माहौल बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए पंजाब पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, मतदान अधिकारियों, स्वयंसेवकों और चुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी व्यक्तियों की मेहनत और समर्पण की भी प्रशंसा की। सिबिन सी ने आगे कहा कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी वे आभारी हैं। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने चुनाव के दौरान सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाई।

इन प्रमुख उम्मीदवारों में सीधा मुकाबला

तरनतारन सीट पर प्रमुख मुकाबला शिरोमणि अकाली दल की सुखविंदर कौर, भारतीय जनता पार्टी से हरजीत सिंह संधू, आम आदमी पार्टी से हरमीत सिंह संधू और कांग्रेस के करणबीर सिंह के बीच है। इसके अलावा वारिस पंजाब दे के प्रत्याशी मंदीप सिंह भी चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। तरनतारन सीट पर पंथक वोट भी अहम भूमिका निभाने वाला है। ज्ञात रहे कि यहां पर यह नहीं फर्क पड़ता कि प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है। यहां पर अक्सर राज्य से ज्यादा धार्मिक मुद्दे हावी रहते हैं और उसी को लेकर वोटिंग होती है। इसके चलते इस सीट पर शिअद और वारिस पंजाब दे पार्टी के उम्मीदवार के हौसले बुलंद हैं लेकिन यह तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि जनता ने किस पार्टी के पक्ष में अपना फतवा सुनाया है।

