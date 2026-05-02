West Bengal Election: बंगाल की फालता सीट पर वोटिंग रद्द

21 मई को दोबारा मतदान कराएगा चुनाव आयोग, 24 को रिजल्ट
West Bengal Election, (आज समाज), कोलकाता: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फालता सीट के सभी 285 पोलिंग बूथ पर 21 मई को फिर से वोटिंग कराने का निर्देश दिया है। यहां पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान एश्ट में गड़बड़ी और हिंसा की खबरें आई थीं। रिजल्ट 24 मई को आएगा।
इसी विधानसभा के एक बूथ पर ईवीएम में भाजपा की बटन के आगे टेप लगा मिला था। इससे पहले पश्चिम बंगाल में मगराहाट पश्चिम के 11 बूथों और डायमंड हार्बर के 4 बूथों में शनिवार को दोबारा मतदान हुआ। दोनों विधानसभा क्षेत्र के कुल 15 बूथों पर करीब 90% वोटिंग हुई।