Voter Adhikar Yatra Day 14th: सारण से भोजपुर की तरफ बढ़ रही यात्रा, अखिलेश यादव भी जुड़े

Rahul Voter Adhikar Yatra Live Update,(आज समाज), पटना: कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में निकाली जा रही ‘वोटर अधिकार यात्रा’ का आज 14वां दिन है और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज यात्रा से जुड़ गए हैं।

चुनाव आयोग के SIR के विरोध में निकाली जा रही यात्रा

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भारतीय चुनाव आयोग द्वारा राज्य में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान शुरू किया गया है और इसके तहत एक मसौदा भी तैयार कर लिया गया है जिसमें कई वोटरों को सूची से बाहर करने की बात कही गई है। कांग्रेस व आरजेडी इसी के विरोध में बीते 14 दिन ये बिहार में यात्रा निकाल रही हैं।

जानिए क्या है आज यात्रा का शेड्यूल

राहुल गांधी पिछले कल यानी शुक्रवार को सारण जिले के एकमा स्थित आमदाढी के कर्णपुरा ब्रह्मस्थान में रुके थे। आज सुबह करीब एक घंटे की देरी यहां से यात्रा शुरू हुई। आज यात्रा का कार्यक्रम भोजपुर जिले में बबुरा से आरा तक करीब 30 किमी का है। यात्रा आज जिले के 7 में से दो विधानसभा क्षेत्रों आरा व बड़हरा से होकर गुजरेगी। इसके बाद आरा स्थित वीर कुंवर सिंह मैदान में राहुल कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तेजस्वी व अखिलेश भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।

जीप पर राहुल, अखिलेश,तेजस्वी व रोहिणी भी सवार

सारण से भोजपुर जिले के एंट्री प्वाइंट पर बबुरा में राहुल और तेजस्वी व यात्रा में महागठबंधन के अन्य नेताओं के वेलकम के लिए घोड़े ऊंट व हाथी मौजूद हैं। साथ ही महागठबंधन के नेताओं के स्वागत में पारंपरिक नाच-गाना भी पेश किया जाएगा। एकमा में जीप पर राहुल, तेजस्वी और अखिलेश के अलावा आरजेडी प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्या भी सवार हैं।

