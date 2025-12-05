Vladimir Putin India Visit Live: रूसी राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रेड कार्पेट स्वागत

Russian President India Visit Updates, (आज समाज), नई दिल्ली: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दूसरे दिन आज राष्ट्रपति भवन में उनका रेड कॉर्पेट स्वागत किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर, दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और अन्य गणमान्य व्यक्ति रूसी राष्ट्रपति के आने से पहले राष्ट्रपति भवन में मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स ने पुतिन के इस दौरे की अहमियत पर अपनी राय दी है, जिससे डिफेंस, ट्रेड, साइंस और टेक्नोलॉजी, और कल्चर और ह्यूमनिटेरियन मामलों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है।

भारत में 4 साल बाद मंच साझा करेंगे मोदी-पुतिन

भारतीय सरजमीं पर चार साल की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन आज शुक्रवार को दिल्ली में एक बार फिर मंच साझा करने वाले हैं। यह पल प्रतीकात्मक महत्व और रणनीतिक अहमियत दोनों रखता है, क्योंकि दुनिया के दो सबसे प्रमुख वैश्विक नेता फिर से जुड़ रहे हैं, जो केवल एक ्रनियमित राजनयिक बैठक से कहीं ज्यादा है, बल्कि तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक पुरानी दोस्ती को फिर से मजबूत करने का वादा करता है।

चार साल बाद पुतिन का भारत में स्वागत करके खुशी हुई : मोदी

पुतिन इससे पहले दिसंबर 2021 में भारत आए थे और उस समय उन्होंने भारतीय सरजमीं पर मोदी से मुलाकात की थी। वह गुरुवार शाम को दिल्ली में पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद रूसी राष्टÑपति का स्वागत करने की पहल की। मोदी ने पुतिन को गले लगाकर स्वागत किया। उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि दोनों नेताओं के बीच दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है और उन्हें चार साल बाद पुतिन का भारत में स्वागत करके खुशी हुई।

दोनों नेता एक ही कार से एयरपोर्ट से पीएम आवास रवाना हुए

प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन ने एक ही कार में यात्रा की, जो उन्हें लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास तक ले गई। प्रधानमंत्री ने अपने आवास में रूसी राष्ट्रपति को रूसी भाषा में पवित्र भगवद गीता की एक प्रति भेंट की। मोदी ने इस पल की एक तस्वीर साझा की, जिसमें इस पवित्र ग्रंथ को दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया गया है। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। रूसी संघ के राष्ट्रपति का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने के साथ-साथ कार में साथ यात्रा करने का प्रधानमंत्री का यह कदम, दोनों देशों के बीच दशकों पुराने, अटूट बंधन को दर्शाता है जो सिर्फ डिप्लोमेसी, आर्थिक या रक्षा सहयोग से कहीं ज्यादा है।

23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा

प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में कहा, मेरे दोस्त, राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करके खुशी हुई। भारत-रूस दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है जिससे हमारे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। बता दें कि पुतिन आज रात को वापस रूस लौट जाएंगे। अपनी यात्रा के दौरान, वह पीएम मोदी के साथ 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे।

