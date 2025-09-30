Vivo T4x 5G: बड़ी बैटरी, 50MP कैमरा और बेजोड़ फीचर्स, अब सिर्फ ₹11,999

Vivo T4x 5G: क्या आप ₹12,000 से कम कीमत में एक फ़ीचर-पैक 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं? Vivo T4x 5G आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ₹17,999 की शुरुआती कीमत वाला यह फ़ोन अब फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज़ सेल के दौरान बेहद कम कीमत पर उपलब्ध है—आप इसे बैंक ऑफ़र और EMI छूट के साथ सिर्फ़ ₹11,999 में खरीद सकते हैं।

छूट और बैंक ऑफ़र

Vivo T4x 5G फिलहाल ₹13,499 में बिक रहा है, लेकिन ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को ₹1,000 की अतिरिक्त छूट मिल सकती है, और EMI विकल्पों से इसकी कीमत ₹1,500 और कम हो जाती है। कुछ अन्य बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड ₹1,250 तक की छूट दे रहे हैं, जिससे यह फ़ोन केवल ₹11,999 में खरीदा जा सकता है।

Vivo T4x 5G की मुख्य विशेषताएँ

डिस्प्ले: इमर्सिव व्यूइंग के लिए 6.72 इंच की बड़ी स्क्रीन।

कैमरा: 50MP प्राइमरी सेंसर और 2MP सेकेंडरी सेंसर वाले दो रियर कैमरे, साथ ही 8MP का फ्रंट कैमरा।

प्रोसेसर: बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए डाइमेंशन 7300 5G प्रोसेसर द्वारा संचालित।

बैटरी और चार्जिंग: 44W फ़ास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,500mAh की बड़ी बैटरी।

टिकाऊपन: बेहतर मज़बूती के लिए मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड।

AI फ़ीचर और RAM: बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्ट AI फ़ीचर, फ़िज़िकल RAM और एक्सटेंडेड RAM शामिल हैं।

अपने शक्तिशाली स्पेक्स, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी और अविश्वसनीय छूट के साथ, Vivo T4x 5G भारत में अभी 12,000 रुपये से कम कीमत वाले सर्वश्रेष्ठ स्मार्टफोन में से एक है।