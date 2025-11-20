Vivo T4 Lite 5G: पावरफुल 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा वाला स्मार्टफोन अब ₹10,000 से कम में

Vivo T4 Lite 5G: Vivo ने भारत में अपने बजट लाइनअप को Vivo T4 Lite 5G के लॉन्च के साथ और मज़बूत किया है। यह एक फीचर-पैक्ड स्मार्टफोन है जिसे उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो किफायती कीमत पर दमदार परफॉर्मेंस चाहते हैं। बड़ी 6000mAh बैटरी, 50MP डुअल कैमरा और मॉडर्न 90Hz डिस्प्ले के साथ, यह डिवाइस ₹10,000 से कम के सेगमेंट में सबसे अच्छे ऑप्शन में से एक है।

यहां इसकी कीमत, ऑफर्स और खास स्पेसिफिकेशन्स की पूरी जानकारी दी गई है।

कीमत और ऑफर्स

Vivo T4 Lite 5G तीन वेरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें बेस मॉडल — 4GB RAM + 128GB स्टोरेज — की कीमत ₹10,499 है। हालांकि, खरीदार इसे 5% डिस्काउंट के बाद ₹9,975 में खरीद सकते हैं: एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट डेबिट/क्रेडिट कार्ड, SBI फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड।

यह स्मार्टफोन दो कलर ऑप्शन में आता है: प्रिज्म ब्लू और टाइटेनियम गोल्ड। यह ऑफर अभी फ्लिपकार्ट पर लाइव है।

Vivo T4 Lite 5G के स्पेसिफिकेशन्स

डिस्प्ले और डिज़ाइन

6.4-इंच HD+ LCD पैनल

90Hz रिफ्रेश रेट

1,000 nits पीक ब्राइटनेस

साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर

3.5mm हेडफोन जैक

सिंगल स्पीकर सेटअप

IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग

परफॉर्मेंस

मीडियाटेक डाइमेंशन 6300 चिपसेट से पावर्ड

ग्राफिक्स के लिए माली-G57 MC2 GPU

RAM ऑप्शन: 4GB / 6GB / 8GB (LPDDR4X)

स्टोरेज ऑप्शन: 128GB / 256GB, माइक्रोSD कार्ड से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है

कैमरा सेटअप

रियर कैमरा:

50MP प्राइमरी कैमरा

2MP डेप्थ सेंसर

फ्रंट कैमरा:

5MP सेल्फी शूटर

सॉफ्टवेयर और अपडेट्स

फनटच OS 15 पर आधारित Android 15 पर चलता है

Vivo 2 साल के सॉफ्टवेयर का वादा करता है अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट

बैटरी

बड़ी 6000mAh बैटरी

15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।