Vivo Y6a 5G: 7200mAh बैटरी के साथ Vivo का नया 5G फोन लॉन्च

Vivo Y6a 5G: Vivo ने चीन में अपने बजट स्मार्टफोन लाइनअप को Vivo Y6a 5G के लॉन्च के साथ बढ़ाया है। यह उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो लंबी बैटरी लाइफ और रोज़ाना भरोसेमंद परफॉर्मेंस को प्राथमिकता देते हैं। नए हैंडसेट में हाई-कैपेसिटी बैटरी, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, हाई-रिफ्रेश-रेट डिस्प्ले और किफायती कीमत पर टिकाऊ डिज़ाइन है। Vivo के लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में वह सब कुछ जो आपको जानना चाहिए।

Vivo Y6a 5G स्पेसिफिकेशन्स

Vivo Y6a में 6.75-इंच का HD+ LCD डिस्प्ले है जिसका रिज़ॉल्यूशन 1570 × 720 पिक्सल, 120Hz रिफ्रेश रेट और 1,200 nits की पीक ब्राइटनेस है, जिससे स्क्रॉलिंग आसान होती है और बाहर बेहतर विज़िबिलिटी मिलती है।

डिवाइस में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 प्रोसेसर है, जिसे 8GB LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। फोन बेहतर मल्टीटास्किंग के लिए 8GB तक वर्चुअल रैम को भी सपोर्ट करता है।

44W फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी 7,200mAh बैटरी

Vivo Y6a की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसकी बड़ी 7,200mAh बैटरी है, जो इसे ज़्यादा बैटरी बैकअप चाहने वाले यूज़र्स के लिए आइडियल बनाती है।

स्मार्टफोन 44W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जबकि Vivo का दावा है कि बैटरी को सालों तक लंबे समय तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें बेहतर ड्यूरेबिलिटी के लिए लगभग 1,800 चार्ज साइकिल हैं।

रोज़ाना फोटोग्राफी के लिए 50MP कैमरा

फोटोग्राफी के लिए, Vivo Y6a में 50MP का रियर कैमरा है जो अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में डिटेल्ड इमेज कैप्चर कर सकता है। फ्रंट में, डिवाइस में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP का सेल्फी कैमरा है।

यह स्मार्टफोन Android 16 पर आधारित OriginOS 6 पर चलता है, जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और नए AI-पावर्ड फीचर्स देता है।

और फीचर्स

Vivo Y6a में कई काम के फीचर्स हैं, जिनमें शामिल हैं:

स्टीरियो स्पीकर्स

साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर

फेस अनलॉक

NFC सपोर्ट

IR ब्लास्टर

डुअल सिम सपोर्ट

IP68 और IP69 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग्स

कनेक्टिविटी के लिए, स्मार्टफोन 5G, Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.4, USB टाइप-C और aptX अडैप्टिव ऑडियो कोडेक के लिए सपोर्ट देता है।

Vivo Y6a की कीमत

Vivo Y6a को चीन में एक सिंगल 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है, जिसकी कीमत CNY 1,999 (लगभग ₹28,000) है। यह स्मार्टफोन ब्लैक, सिल्वर और गोल्ड कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

अपनी बड़ी बैटरी, स्मूथ 120Hz डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन चिपसेट और ड्यूरेबल बिल्ड के साथ, Vivo Y6a 5G लंबे समय तक चलने वाले परफॉर्मेंस की तलाश करने वाले यूज़र्स के लिए बजट 5G स्मार्टफोन सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार के रूप में मौजूद है।