Virtus GT Plus : ड्राइविंग फील, फीचर्स और रियल-लाइफ परफॉर्मेंस ,देखे रिव्यु

Virtus GT Plus or the Honda City Turbo,आज समाज : सेडान के शौकीनों के लिए बड़ा सवाल है की कौन सी परफॉर्मेंस सेडान दिल को ज़्यादा धड़काती है, वर्टस GT प्लस या होंडा सिटी टर्बो? दोनों ही अपने-अपने सेगमेंट में सबसे रिफाइंड और पावरफुल परफॉर्मर हैं, जो ड्राइविंग फील, फीचर्स और रियल-लाइफ परफॉर्मेंस को सच में एक-दूसरे से अलग रखते हैं।

अगर आप एक ऐसी सेडान चाहते हैं जो परिवार को एक आरामदायक लैप में आराम दे और साथ ही कॉर्नरिंग में भी दमदार हो, तो यह तुलना आपको फैसला करने में मदद करेगी।

डिज़ाइन

अपनी स्पोर्टी अपील के साथ, फॉक्सवैगन वर्टस GT प्लस ज़रूर कुछ लोगों का ध्यान खींचेगी, और कुछ बहुत खुश लोगों को पीछे छोड़ देगी। GT बैजिंग पर ब्लैक एक्सेंट और अग्रेसिव स्टांस में रेड हाइलाइट्स। एक सच्ची परफॉर्मेंस सेडान वाली फीलिंग पैदा हुई।

इसके उलट, होंडा सिटी टर्बो में ज़्यादा क्लासी या एलिगेंट डिज़ाइन अपील है। क्लीन लाइन्स, चौड़ा स्टांस और सिग्नेचर होंडा टच इसे पुरानी जेनरेशन के लिए सही बनाते हैं। वर्टस के लिए टारगेट बायर काफी यंग है, जबकि सिटी टर्बो में एग्जीक्यूटिव-सेडान-टाइप फील है।

परफॉर्मेंस

फॉक्सवैगन वर्टस GT प्लस एक मॉन्स्टर है जो 1.5L TSI EVO टर्बो पेट्रोल पावर प्लांट से चलती है। स्ट्रॉन्ग लो-एंड पुल, क्रिस्प एक्सेलरेशन और DSG ट्रांसमिशन से क्विक शिफ्ट रिस्पॉन्स के साथ इसे चलाना किसी खुशी से कम नहीं है। होंडा सिटी टर्बो में भी 1.5L टर्बो इंजन है, लेकिन इसकी ट्यूनिंग राइड स्मूदनेस और रिफाइंड फील की तरफ झुकी हुई है। सिटी टर्बो फास्ट है – दूसरी ओर, वर्टस GT प्लस थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव और एंगेजिंग लगती है। हाईवे ओवरटेकिंग, कॉर्नरिंग और हार्ड एक्सेलरेशन ग्रंड-वर्टस GT प्लस के फेवर में हैं।

कम्फर्ट-ओरिएंटेड

स्टीयरिंग व्हील से मिलने वाला फीडबैक, प्लांटेड कम्फर्ट और जर्मन कार की खास हैंडलिंग इसे एक प्रॉपर ड्राइवर कार बनाती है। होंडा सिटी टर्बो कम्फर्ट-ओरिएंटेड है। सॉफ्ट राइड, बढ़िया केबिन कम्फर्ट, शहर में फेदर-लाइट स्टीयरिंग – ये वो क्वालिटी हैं जो सिटी टर्बो को डिफाइन करती हैं। वर्टस, अगर आप स्पोर्टी बनना चाहते हैं; तो सिटी टर्बो आराम और स्मूदनेस के लिए आपके लिए एकदम सही है।

केबिन की खासियत

दोनों कारों में बहुत सारे फीचर हैं, फिर भी उनके केबिन की खासियतें अलग हैं। वर्टस GT की ब्लैक-एंड-रेड स्पोर्टी थीम परफॉर्मेंस लुक से मिलती है; सिटी टर्बो में बेज रंग ज़्यादा क्लासी है और अपर-क्लास दिखता है।

सेफ्टी के नज़रिए से, दोनों ही 5-स्टार रेटेड प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं, ADAS होंडा को कॉम्पिटिशन में आगे रखता है और इसे हाईवे और सिटी ड्राइव पर ज़्यादा सुरक्षित बनाता है। वर्टस में भी काफी अच्छी सेफ्टी है; हालांकि, ADAS न होने की वजह से इसमें थोड़ी कमी रह जाती है।

अगर आपको जर्मन जैसी हैंडलिंग, ज़बरदस्त टर्बो पंच और स्पोर्टी लुक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ड्राइविंग थ्रिल चाहिए, तो VW वर्टस GT प्लस एक साफ़ जवाब है। इसके उलट, अगर सिल्की स्मूद और रिफाइंड परफॉर्मेंस के साथ प्रीमियम केबिन एक्सपीरियंस, बेहतर सेफ्टी टेक्नोलॉजी और ड्राइविंग कम्फर्ट आपकी पसंद हैं, तो होंडा सिटी टर्बो आपके लिए है। दोनों ही बढ़िया हैं; जो भी आपकी पर्सनैलिटी और ड्राइविंग स्टाइल को सूट करे, वही आपकी आइडियल सेडान होगी।

Also Read : Kia Electric SUV : डिजाइन और टेक्नोलॉजी के साथ Kia EV2 नया मॉडल तैयार