Virat Kohli New World Record : सिडनी में विराट ने कई रिकॉर्ड किए अपने नाम

भारतीय रन मशीन विराट कोहली एक दिवसीय मैचों में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नबंर पर पहुंचे

Virat Kohli New World Record (आज समाज), खेल डेस्क : भारतीय क्रिकेट टीम की रन मशीन विराट कोहली जब भी मैदान पर उतरते हैं तो वे हमेशा कोई न कोई रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। इसलिए सभी क्रिकेट फैन उन्हें किंग कोहली कहकर पुकारते हैं। गत दिवस भी जब भारत और आॅस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में तीसरा वनडे मैच खेला जा रहा था तो विराट कोहली ने न केवल अविजित अर्द्धशतकीय पारी खेली बल्कि वनडे इतिहास में रन बनाने के मामले में वे सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरे बल्लेबाज बन गए। अपनी शानदार पारी के बल पर विराट कोहली ने श्रीलंका के पूर्व कप्तमान कुमार सांगाकारा को पीछे छोड़ा।

वनडे मैचों में अब कोहली के इतने रन

कोहली अब तक इस प्रारूप में 14255 रन बना चुके हैं और उन्होंने इस मामले में श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगराकार को पीछे छोड़ दिया है। संगकारा ने वनडे में 14234 रन बनाए हैं। इस मामले में कोहली से आगे अब बस सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 18426 रन बनाए हैं।

कोहली ने सचिन को एक रिकॉर्ड में पीछे छोड़ा

एक तरफ जहां विराट कोहली वनडे प्रारूप में सचिन के बाद दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं वहीं विराट कोहली सीमित ओवर प्रारूप (वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय) में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इस मामले में उन्होंने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया। कोहली के नाम 18437 रन हो गए जबकि सचिन ने दोनों प्रारूपों को मिलाकर 18436 रन बनाए। इस मामले में तीसरे स्थान पर कुमार संगकारा हैं जिन्होंने 15616 रन बनाए। रोहित शर्मा 15589 रनों के साथ चौथे पायदान पर हैं।

भारत ने मेजबान टीम को दी करारी शिकस्त

भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शनिवार को आॅस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में अर्धशतक लगाकर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। वह इस प्रारूप में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। उन्होंने इस मामले में श्रीलंका के पूर्व कप्तान संगकारा को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि, भारत और आॅस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला गया। मेजबानों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 237 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे टीम इंडिया ने रोहित-कोहली की 168 रनों की नाबाद साझेदारी से नौ विकेट के शेष रहते जीत लिया।

