Virat Kohli Instagram Account: अनुष्का शर्मा को लेकर उठे सवाल! Virat Kohli का Instagram रातों-रात गायब, फिर कैसे हुआ रिकवर?

Virat Kohli Instagram Account: विराट कोहली इंस्टाग्राम गायब: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं — इस बार अपने पति, क्रिकेट सुपरस्टार विराट कोहली की वजह से। गुरुवार देर रात, फैंस तब हैरान रह गए जब विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट बिना किसी चेतावनी के अचानक गायब हो गया।

यूज़र्स ने देखा कि कोहली की प्रोफ़ाइल अब इंस्टाग्राम पर दिखाई नहीं दे रही थी। उनका नाम सर्च करने या सीधे प्रोफ़ाइल लिंक खोलने पर भी पेज पर यह मैसेज दिख रहा था: “माफ़ करें, यह पेज उपलब्ध नहीं है।” इस अचानक गायब होने से फैंस में घबराहट फैल गई, खासकर यह देखते हुए कि विराट कोहली के इस प्लेटफ़ॉर्म पर 274 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं।

कोई आधिकारिक सफ़ाई न मिलने पर, सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। क्या विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया था, या उन्होंने खुद इसे डीएक्टिवेट किया था? यह रहस्य और गहरा गया जब फैंस ने अनुष्का शर्मा को भी इस बातचीत में घसीटा और जवाब मांगने लगे।

क्या विराट कोहली ने जानबूझकर इंस्टाग्राम डिलीट किया?

इस अफ़रा-तफ़री के दौरान न तो विराट कोहली, न अनुष्का शर्मा और न ही उनकी मैनेजमेंट टीम ने कोई बयान जारी किया। इससे कई तरह की थ्योरी सामने आईं। कुछ फैंस का मानना ​​था कि कोहली ने स्वेच्छा से अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था, जबकि कुछ ने इंस्टाग्राम की तरफ़ से तकनीकी गड़बड़ी को इसका ज़िम्मेदार ठहराया।

कुछ फैंस ने तो यह भी अंदाज़ा लगाया कि कोहली ने अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए दूरी बना ली थी। हालांकि, सभी के लिए राहत की बात यह है कि विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट अब बहाल हो गया है, जिससे सस्पेंस खत्म हो गया है।

विराट कोहली की एक पोस्ट करोड़ों की है

विराट कोहली सोशल मीडिया पर सबसे प्रभावशाली एथलीट में से एक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह इंस्टाग्राम पर हर प्रमोशनल पोस्ट के लिए 12-14 करोड़ रुपये कमाते हैं। यह चौंकाने वाला आंकड़ा दुनिया भर में उनकी बेजोड़ लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू को साबित करता है।

विराट-अनुष्का को प्राइवेसी पसंद है

यह कोई रहस्य नहीं है कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत गंभीर हैं। कई मौकों पर, इस कपल ने फैंस की ज़्यादा दखलअंदाज़ी पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की है। यही वजह है कि कई लोगों का मानना ​​है कि कोहली ने निजी कारणों से जानबूझकर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट किया होगा।

फिलहाल, फैंस बेसब्री से विराट कोहली के आधिकारिक बयान का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आखिरकार पता चल सके कि उनके इंस्टाग्राम के रातों-रात गायब होने की वजह क्या थी — और क्या यह जानबूझकर लिया गया ब्रेक था या सिर्फ़ एक तकनीकी गड़बड़ी।

