मैदान में Virat Kohli का जलवा, स्टैंड्स में ‘राधा’ नाम जपती दिखीं Anushka Sharma, RCB की जीत ने जीता दिल

Virat Kohli-Anushka Sharma : मैदान पर विराट कोहली की ज़बरदस्त मौजूदगी के बीच, अनुष्का शर्मा ने अपनी शांत भक्ति और दिल से की गई प्रार्थनाओं से स्टैंड में सबका ध्यान खींचा। 26 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन्स के बीच IPL 2026 क्वालिफायर-1 के हाई-वोल्टेज मैच के दौरान, एक्ट्रेस को धर्मशाला स्टेडियम में आगे की लाइन से RCB के लिए जोश से चीयर करते हुए देखा गया। RCB की शानदार जीत ने IPL 2026 के फाइनल में उनकी जगह पक्की कर दी, जिससे यह इमोशनल शाम फैंस के लिए और भी खास हो गई।

Anushka Sharma was chanting with full devotion but Virat Kohli still couldn’t reach a half-century 😭🏏📿 pic.twitter.com/ZYxzURJh1w — Shakur Surve (@Shakurs17) May 26, 2026

मैच से अनुष्का की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गईं। पूरे मुकाबले में अपने पति विराट कोहली को सपोर्ट करते हुए, एक्ट्रेस टीम की सफलता के लिए प्रार्थना में भी डूबी हुई दिखीं। जिस चीज़ ने फैंस का ध्यान खास तौर पर खींचा, वह था उनकी उंगली में लिपटा ‘राधा’ नाम-जाप काउंटर। रोमांचक मैच के दौरान कई मौकों पर, अनुष्का हाथ जोड़कर ज़ोर-ज़ोर से प्रार्थना करती दिखीं, जो इस अहम मैच के तनाव और भावनाओं को दिखा रहा था।

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उनके इस आध्यात्मिक हाव-भाव को देखने के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर रिएक्शन की बाढ़ ला दी। एक यूज़र ने लिखा, “देखो वह RCB की जीत के लिए कितनी ईमानदारी से प्रार्थना कर रही है।” दूसरे ने कमेंट किया, “अनुष्का शर्मा ने पूरी लगन से प्रार्थना की, लेकिन विराट कोहली फिर भी अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए।” कोहली के पचास रन तक न पहुंचने के बावजूद, RCB के ज़बरदस्त प्रदर्शन ने टीम और उसके समर्थकों के लिए एक यादगार रात पक्की कर दी।

आखिरी विकेट के बाद, जब विराट कोहली सीधे बाउंड्री रोप के पास अनुष्का शर्मा की ओर बढ़े तो भावनाएं उमड़ पड़ीं। स्टार क्रिकेटर ने अपनी पत्नी को प्यार से गले लगाया क्योंकि कपल ने RCB के IPL 2026 फाइनल में एक साथ एंट्री का जश्न मनाया। यह दिल को छू लेने वाला पल तुरंत रात की सबसे बड़ी हाइलाइट्स में से एक बन गया, जिससे फैंस उनके रिश्ते को देखकर हैरान रह गए।