Virat Kohli : विराट कोहली ने फिर साबित किया आखिर क्यों है वे क्रिकेट के ‘किंग’

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मैच में शतक लगाकर बनाए कई रिकॉर्ड

Virat Kohli (आज समाज), खेल डेस्क : रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय सीरीज का तीसरा व निर्णायक मैच खेला गया। यह मैच मेहमान टीम ने 41 रन से जीतकर इतिहास रच दिया। दरअसल पहली बार न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय धरती पर एक दिवसीय सीरीज में जीत हासिल की। न्यूजीलैंड की टीम के लिए यह भी उपलब्धि रही की इस सीरीज में उसके कई प्रमुख खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे।

वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम सितारों से सजी हुई थी लेकिन टीम एकजुटता नहीं दिखा पाई। कभी बल्लेबाज नहीं चल पाए तो कभी गेंदबाजी बेअसर साबित हुई। हालांकि इस सबके बीच भारत के लिए विराट कोहली की उपलब्धि ही इस सीरीज की एक मात्र कामयाबी रही। विराट कोहली ने जहां तीसरे मैच में रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ शतकीय पारी खेली वहीं उन्होंने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए।

35 अलग-अलग मैदानों पर शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी

इंदौर वनडे में विराट कोहली ने 124 रनों की शानदार पारी खेली। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में यह उनका 7वां शतक था। जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही वनडे में 35 अलग-अलग मैदानों पर शतक लगा दिए है जोकि एक विश्व रिकॉर्ड है। यह वनडे में लक्ष्य का पीछा करते हुए हार में उनका सबसे बड़ा स्कोर है। यह कोहली का वनडे करियर का नौवां शतक था जो हार में आया। इसके साथ ही विराट कोहली का यह वनडे में 54वां शतक था। वर्तमान में कोई अन्य बल्लेबाज विराट कोहली के आसपास भी नहीं पहुंच पाया है।

इस सीरीज में यह रिकॉर्ड भी बने

इस सीरीज के सबसे बड़े हीरो रहे डेरिल मिचेल रहे। तीन मैचों में उन्होंने 352 रन बनाए। यह किसी भी तीन मैचों की वनडे सीरीज में तीसरा सर्वाधिक स्कोर है। उनसे आगे सिर्फ बाबर आजम (360 बनाम वेस्टइंडीज, 2016) और शुभमन गिल (360 बनाम न्यूजीलैंड, 2023) हैं। मिचेल के 352 रन न्यूजीलैंड के लिए किसी तीन मैचों की द्विपक्षीय सीरीज में सर्वाधिक हैं। उन्होंने मार्टिन गप्टिल का 2013 का रिकॉर्ड (330 रन) तोड़ा। यह न्यूजीलैंड के लिए कुल मिलाकर चौथा सबसे बड़ा सीरीज स्कोर है।

