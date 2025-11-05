Virat Kohli Birthday: हिंदी-पंजाबी नहीं, इस तमिल गाने पर फिदा हैं किंग कोहली, यूट्यूब पर मिले 100 करोड़ से ज्यादा व्यूज

Virat Kohli Birthday : भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार विराट कोहली आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं और दुनिया भर से उन्हें ढेरों शुभकामनाएँ मिल रही हैं। क्रिकेट के मैदान पर अपने दमदार प्रदर्शन के साथ-साथ मैदान के बाहर भी अपने स्टार जैसे करिश्मे के लिए मशहूर कोहली दुनिया भर में सबसे चर्चित एथलीटों में से एक हैं। हालाँकि उनकी फिटनेस और सादगी के प्रति प्रेम जगजाहिर है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि “क्रिकेट के बादशाह” को असल में किस तरह का संगीत पसंद है।

आप शायद सोच रहे होंगे कि उनका पसंदीदा गाना उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की किसी बॉलीवुड फिल्म का होगा—लेकिन ऐसा नहीं है! हैरानी की बात है कि विराट का पसंदीदा गाना हिंदी या पंजाबी में नहीं, बल्कि तमिल में है!

विराट का पसंदीदा गाना एक तमिल गाना है!

कुछ समय पहले एक आईपीएल चैट में, विराट ने खुलासा किया था कि उन्हें वर्तमान में महान ए.आर. रहमान द्वारा रचित तमिल गाना “नी सिंगम धन” बहुत पसंद है। अभिनेता सिलंबरासन टीआर की फिल्म ‘पथु थाला’ का यह गाना यूट्यूब पर काफी हिट हो गया है—114 मिलियन से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। दिलचस्प बात यह है कि कोहली द्वारा इसे अपना पसंदीदा बताने के बाद इस गाने की लोकप्रियता आसमान छू गई!

कोहली को पंजाबी क्लासिक्स भी पसंद हैं

हालाँकि हाल ही में तमिल संगीत ने उनका दिल जीत लिया है, फिर भी विराट को पंजाबी गाने बेहद पसंद हैं। वह गुरदास मान के भावपूर्ण गानों के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और अक्सर उन्हें गुनगुनाते हुए देखे जाते हैं। उनके दिल के करीब एक और गाना अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान की फिल्म ‘रब ने बना दी जोड़ी’ का गाना “तुझ में रब दिखता है” है—एक रोमांटिक गाना जिसका ज़िक्र वह पहले भी कई बार कर चुके हैं।

एक पारिवारिक व्यक्ति और वैश्विक प्रतीक

अब 37 साल की उम्र में, विराट कोहली न केवल एक क्रिकेट दिग्गज हैं, बल्कि दो बच्चों – बेटी वामिका और बेटे अकाय – के पिता भी हैं। पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ उनका परिवार पूरा हो गया है और उनके इस खास दिन पर दुनिया भर के प्रशंसक सोशल मीडिया पर प्यार और शुभकामनाओं की बाढ़ ला रहे हैं।

