Virat and Anushka Met Premanand Maharaj: प्रेमानंद जी महाराज से मिले विराट–अनुष्का, बाबा के सामने भावुक हुईं अनुष्का शर्मा

Virat and Anushka Met Premanand Maharaj: कई जाने-माने सेलिब्रिटी अक्सर आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से मिलने जाते हैं। शिल्पा शेट्टी से लेकर राजपाल यादव तक, कई स्टार्स इस पवित्र शहर में आ चुके हैं। इसी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखते हुए, भारतीय क्रिकेट सुपरस्टार विराट कोहली और उनकी एक्ट्रेस पत्नी अनुष्का शर्मा हाल ही में शांति और आशीर्वाद की तलाश में वृंदावन गए।

सेलिब्रिटी कपल ने मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। उनकी मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें उनकी आस्था और भक्ति को खूबसूरती से दिखाया गया है। वीडियो में विराट कोहली शांत और स्थिर दिख रहे हैं, जबकि अनुष्का शर्मा बातचीत के दौरान इमोशनल होती दिख रही हैं।

वायरल क्लिप में, अनुष्का को संत से कहते हुए सुना जा सकता है, “हम आपके हैं, महाराज जी, और आप हमारे हैं,” जिसके बाद वह साफ तौर पर इमोशनल हो जाती हैं, और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की बातों और मौजूदगी ने एक्ट्रेस को बहुत भावुक कर दिया।

कपल के लिए प्रेमानंद महाराज का मैसेज

भजन मार्ग के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक, प्रेमानंद जी महाराज ने विराट और अनुष्का को उनकी ज़िंदगी और काम के बारे में स्पिरिचुअल गाइडेंस दी। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे अपने-अपने प्रोफेशन को सिर्फ़ करियर के तौर पर न देखें, बल्कि भगवान की सेवा के तौर पर देखें।

संत ने कपल को सोच में गंभीरता बनाए रखने, हर समय विनम्र रहने और रेगुलर भगवान का नाम जपते रहने के लिए भी हिम्मत दी, जिसमें अंदरूनी अनुशासन और स्पिरिचुअल बैलेंस पर ज़ोर दिया गया।

2025 में वृंदावन की तीसरी विज़िट

खबर है कि यह विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की 2025 में वृंदावन की तीसरी विज़िट थी। कपल हाल ही में UK से इंडिया लौटा है। इससे पहले जनवरी में, वे अपने बच्चों के साथ प्रेमानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेने गए थे। मई में, विराट के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करने के एक दिन बाद, कपल एक बार फिर वृंदावन गया था।

विराट और अनुष्का दोनों ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन में अपनी गहरी आस्था और पक्के विश्वास के लिए जाने जाते हैं, और वे प्रेमानंद जी महाराज से लगातार शांति और मार्गदर्शन लेते रहते हैं।