Viral Video: हैदराबाद में ‘डार्लिंग’ के री-रिलीज़ पर हंगामा, थिएटर के अंदर फैन की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल

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Mohit Saini
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Viral Video: हैदराबाद में ‘डार्लिंग’ के री-रिलीज़ पर हंगामा, थिएटर के अंदर फैन की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल
Viral Video: हैदराबाद में ‘डार्लिंग’ के री-रिलीज़ पर हंगामा, थिएटर के अंदर फैन की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल

Viral Video: साउथ के सुपरस्टार प्रभास और काजल अग्रवाल स्टारर फिल्म ‘डार्लिंग’ के री-रिलीज़ ने फैंस के बीच ज़बरदस्त उत्साह जगा दिया है अपनी ओरिजिनल रिलीज़ के 16 साल बाद भी। हालांकि, जो एक पुरानी यादों का जश्न होने वाला था, वह हैदराबाद के एक थिएटर के अंदर हुई एक हिंसक घटना के ऑनलाइन सामने आने के बाद बदसूरत हो गया।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हंगामा तब शुरू हुआ जब एक शो में फिल्म का एक पॉपुलर गाना बजाया गया, लेकिन दूसरे शो में उसे छोड़ दिया गया। इससे फैंस और थिएटर मैनेजमेंट के बीच तीखी बहस हो गई। कुछ ही पलों में, स्थिति हाथापाई में बदल गई।

सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर थिएटर स्टाफ को परिसर के अंदर एक फैन पर हमला करते हुए दिखाया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर गुस्सा भड़क उठा है।

सोशल मीडिया पर विरोधाभासी दावे

वायरल क्लिप ने ऑनलाइन एक बहस छेड़ दी है, जिसमें यूज़र्स घटना के अलग-अलग वर्शन शेयर कर रहे हैं: कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि स्थिति तब और बिगड़ गई जब कथित तौर पर स्टाफ के एक सदस्य ने एक फैन को थप्पड़ मार दिया।
यूज़र्स का एक तबका तर्क दे रहा है कि जिस व्यक्ति की पिटाई हो रही थी, वह नशे में था। एक और वायरल पोस्ट का दावा है कि फैन ने स्टाफ की एक महिला सदस्य के साथ बदतमीज़ी की, जिससे यह झड़प हुई।

हालांकि, इस कहानी पर ज़ोरदार तरीके से सवाल उठाए गए हैं। एक अन्य यूज़र ने कहा कि घटना तब शुरू हुई जब एक महिला का बैग फंस गया, जिससे बहस शुरू हो गई। इस दावे के अनुसार, मैनेजमेंट ने फिर आक्रामक तरीके से दखल दिया और लोगों को लाठियों से पीटना शुरू कर दिया।

अभी तक, थिएटर मैनेजमेंट की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, जिससे सच्चाई अभी भी साफ नहीं है।

क्या ‘डार्लिंग’ हिट थी या फ्लॉप?

ए. करुणाकरण द्वारा निर्देशित, ‘डार्लिंग’ 2010 में रिलीज़ हुई एक रोमांटिक कॉमेडी थी और यह एक सुपरहीट फिल्म साबित हुई। फिल्म की कहानी एक ऐसे नौजवान के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने पिता की मदद करने के लिए प्यार का नाटक करता है, लेकिन आखिर में उसे सच में प्यार हो जाता है।

अपनी आकर्षक कहानी, हिट गानों और प्रभास और काजल अग्रवाल के बीच ज़बरदस्त केमिस्ट्री की बदौलत, यह फिल्म आज भी फैंस की पसंदीदा बनी हुई है—जो इसके री-रिलीज़ के लिए उमड़ी भारी भीड़ से साफ ज़ाहिर होता है।

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