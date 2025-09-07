Viral Video: मध्य प्रदेश में चौंकाने वाली घटना, वॉशिंग मशीन से निकला किंग कोबरा, वीडियो वायरल

Viral Video, (आज समाज), भोपाल : बुरहानपुर के निवासी उस समय दहशत में आ गए जब एक घर के अंदर लगी वॉशिंग मशीन से एक किंग कोबरा बाहर निकल आया। इस साँप का चौंकाने वाला वीडियो अब ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें यह विशालकाय साँप अपने पूरे जानलेवा रूप में दिखाई दे रहा है।

अजीबोगरीब घटना

यह अजीबोगरीब घटना नेपानगर तहसील के दभिया खेड़ा गाँव में घटी, जहाँ एक परिवार ने अपनी वॉशिंग मशीन में एक ज़हरीले साँप को कुंडली मारे हुए देखा। यह नज़ारा देखकर परिवार ने तुरंत साँप बचाव दल खेम सिंह राठौर को बुलाया।

राठौर ने बड़ी सावधानी से किंग कोबरा को काबू में किया और बाद में उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। इस घटना के बारे में बात करते हुए, उन्होंने बताया कि मानसून के मौसम में, साँप अक्सर बारिश से बचने के लिए घरों में घुस आते हैं।

किंग कोबरा इतना खतरनाक क्यों है

किंग कोबरा को दुनिया के सबसे खतरनाक साँपों में से एक माना जाता है। इसका ज़हर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो सीधे तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। एक बार के काटने से 0.5 से 4 मिलीग्राम तक ज़हर शरीर में पहुँच सकता है, जो एक वयस्क को कुछ ही घंटों में मार सकता है। दरअसल, इसका ज़हर इतना तेज़ होता है कि यह एक हाथी को भी मार सकता है।

दुनिया के सबसे लंबे ज़हरीले साँप के रूप में जाना जाने वाला किंग कोबरा 18 फीट (5.5 मीटर) तक लंबा हो सकता है। आमतौर पर शर्मीला होने के बावजूद, यह सरीसृप ख़तरा होने पर बेहद आक्रामक हो जाता है। इसका विशिष्ट फन फैलाना, तेज़ फुफकार और बिजली की गति से वार करना इसे सबसे ख़तरनाक शिकारियों में से एक बनाता है।

इसके काटने के लक्षणों में तेज़ दर्द, चक्कर आना, साँस लेने में तकलीफ़, लकवा, हृदय गति रुकना और कोमा शामिल हैं। तत्काल चिकित्सा उपचार और एंटीवेनम के बिना, इसका काटना घातक साबित हो सकता है।

वायरल वीडियो से दहशत

वाशिंग मशीन से निकलते कोबरा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोग दंग रह गए हैं। कई उपयोगकर्ताओं ने आश्चर्य व्यक्त किया तथा अन्य लोगों को चेतावनी दी कि वे बरसात के मौसम में सतर्क रहें, क्योंकि इस मौसम में सांपों के घरों में घुसने की अधिक संभावना होती है।