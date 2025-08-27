Viral Video: यूपी में बंदर ने 80,000 रुपयों से भरा बैग छीना, पेड़ से पैसों की बारिश की

52,000 रुपए ही मिल पाए, 28 हजार गायब

Monkey takes Rs. 80,000 From Bike Trunk, (आज समाज), लखनऊ: उत्तर प्रदेश से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। औरैया जिले में बंदर ने एक बाइक की डिक्की से 80,000 रुपए नकद निकाले और एक पेड़ पर चढ़कर नोटों की बारिश कर दी। आसपास खड़े लोग पैसे इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े।

पेड़ से नोट फाड़ने और उछालने शुरू किए

घटना का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बंदर किस तरह बाइक की डिक्की से पैसों से भरा बैग निकालता है और पास के एक पेड़ पर चढ़कर नोट फाड़ने और उछालने शुरू कर देता है। वायरल वीडियो में आसपास खड़े लोग पैसे इकट्ठा करने के लिए दौड़ते भी दिख रहे हैं।

जमीन की रजिस्ट्री करवाने आए थे डोंडापुर गांव निवासी अनुज

दरअसल, डोंडापुर गांव निवासी अनुज कुमार अपने पिता रोहिताश चंद्र के साथ जमीन की रजिस्ट्री करवाने आए थे। उन्होंने अपनी मोपेड की डिक्की में 80,000 रुपए कैश रखा था। जब रोहिताश अपने वकील के साथ कागजी कार्रवाई कर रहे थे, तभी बंदर ने गाड़ी का स्टोरेज कंपार्टमेंट खोला और पैसों से भरा बैग निकालकर पास के एक पेड़ पर चढ़ गया।

बिधूना तहसील क्षेत्र में है बंदरों का आतंक

जब तक हंगामा खत्म हुआ, रोहिताश को केवल 52,000 रुपए ही मिल पाए। बाकी के 28,000 रुप या तो मौके पर मौजूद लोगों ने छीन लिए या बंदरों ने फाड़ दिए। लोकल लोगों ने बताया कि बिधूना तहसील क्षेत्र में बंदरों का आतंक लंबे समय से है। एक व्यक्ति ने शिकायत की, हम परिसर में खाना भी नहीं खा सकते। जरा सी चूक होने पर बंदर तुरंत हमला कर देते हैं या सामान छीनकर जे जाते हैं।

